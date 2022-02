Column Amito Haarhuis: De duikboot van Drebbel

Dit is één van de historische wetenschappelijke experimenten die Diederik Jekel nadoet in de nieuwe NTR serie Jekels Jacht, waarvan de eerste aflevering afgelopen zaterdag werd uitgezonden.

In het programma worden acht Nederlandse wetenschappers onder de loep genomen die met hun baanbrekende ontdekkingen en uitvindingen de loop van de geschiedenis hebben veranderd.

Summiere documentatie

Van sommigen zijn hun uitvindingen goed bewaard gebleven in musea, zoals de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en de heliumliquefactor van Heike Kamerlingh Onnes. Over hen zijn er opnames gemaakt in Rijksmuseum Boerhaave. Van anderen, zoals Drebbel, is van zijn uitvinding van de duikboot alleen nog maar summiere documentatie overgebleven.

Diederik Jekel nam daarom het initiatief om studenten van het Horizon College in Heerhugowaard te vragen om de duikboot van Drebbel na te bouwen. Na vier maanden noeste arbeid, hebben ze de duikboot met Diederik Jekel erin vorige maand te water gelaten in Den Helder.

De duikboot van Drebbel.

Anders dan het reconstructiemodel, werd de originele boot van Drebbel voortbewogen met twaalf door de romp stekende roeispanen, en bleef hij tijdens het Londense experiment ongeveer drie uur onder water. Hoe de roeiers onder water konden blijven ademen, blijft een raadsel tot op de dag van vandaag.

Houdt hij het droog?

In de aflevering over Drebbel die op 12 maart wordt uitgezonden, kun je zelf zien of de boot van de studenten van het Horizon College net zo lang onder water kan blijven en of Diederik het droog houdt. Ik heb er al foto’s van gezien, en de duikboot ziet er in ieder geval prachtig uit. Als hij niet zo groot en zwaar was, zou ik hem graag een plek geven op de binnenplaats van het museum. Want het verhaal van Drebbel mag nog best een beetje meer verteld worden.

Amito Haarhuis is directeur van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden