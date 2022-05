Premium Binnenland

Nu al zorgen bij boer om droogte: ’Wat staat ons nog te wachten?’

Zijn de aardappelen en uien straks nog wel te betalen? En mogen we straks de auto nog wel wassen, het zwembad vullen en de tuin sproeien? Of zorgen watertekorten door extreme droogte voor een mislukte oogst en domper op ons zomerplezier? „Zo droog als nu is het grofweg ééns in de twintig jaar”, aldu...