Gouden details in je interieur: zo zorg je op een stijlvolle manier voor meer glamour in huis

Gezellig zitje

Met een hoekbank creëer je al snel een gezellig zitje. Deze bank van Be Pure Home heeft een verweerde leren bekleding en dat heeft een stoer en robuust effect op de sfeer. Mix met natuursteen, zwarte accessoires en gouden kaarsen voor een feestelijke decoratie.

Naturellen en goud

Ⓒ eetkamerstoel River van Bodilson en eetkamertafel Giulia van Eijerkamp

Je denkt in een naturellen interieur niet zo snel aan goud als accent, maar goud verrijkt de sfeer. Met een goudkleurig sierkussentje of kaarsenstandaard maak je heel subtiel een feestelijk gebaar.

Stylingtip: doe het zelf

Ⓒ decoratie van Light & Living

Verzamel wat objecten uit de natuur die je vindt in het bos of tijdens een winterse strandwandeling zoals een tak, een boomstronk, schelpen, opgedroogd koraal of wat stenen en spuit deze glanzend goud. Decoreer ze op een bijzettafel of sidetable en leg er wat kerstballen, wat glitterstrooisel en wat windlichtjes met kaarsjes bij voor een feestelijke decoratie.

Goud voor glamour

Ⓒ Interieur van Richmond Interiors

Deze zitkamer van Richmond Interiors heeft een modern-klassieke uitstraling dankzij het gebruik van fluweel en gouden accenten. Door ook te gaan voor met sierkussens, luxe kaarsenstandaards en een groot boeket bloemen voelt de sfeer levendig en luxueus aan.

De klassieke combinatie: zwart en goud

Ⓒ dressoir Counter van Be Pure Home en behang Canvas van Eijffinger

Het is een verrijking van je interieur als je een wand decoreert met een behang in een warme tint en een subtiel dessin. Het behang Canvas van Eijffinger is mooi mat – het lijkt op stof! – en heeft een warme goudgele gloed. Chic om te combineren met een zwart houten dressoir van Be Pure Home.

Glam-oester

Ⓒ oester-geurkaars van Jasmine Alice Home

Oesters gegeten? Gooi de lege oesters niet weg want je kunt ze omtoveren tot een sfeervolle decoratie. Spuit de binnenkant goud en recycle oude kaarsstompjes tot een nieuwe sfeerkaars.