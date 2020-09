Dit is de duurste hotelkamer van Amsterdam

Stel je voor, de ochtend begin je in je eigen erkende Guerlain Spa, inclusief behandelingen en massages. Daarna vlieg je per helikopter op en neer naar Zeeland, waar je samen met Sterrenchef Sidney Schutte oesters gaat plukken om vervolgens terug te keren om te genieten van een privédiner. Klinkt als een perfecte dag toch? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat het nieuwe Mayor’s Residence in Waldorf Astoria Amsterdam te bieden heeft. Dit verblijf is geschikt voor 15 personen en is verdeeld over drie verdiepingen met negen grote kamers en suites. Voor €24.450 kan jij een overnachting boeken in het duurste hotelverblijf van Nederland. Dit paleis aan de Amsterdamse gracht komt inclusief een butler, huishoudster en eigen chef en geldt hiermee als de duurste hotelkamer van Amsterdam.

Ook buiten de landsgrenzen zijn pikant geprijsde hotelkamers te boeken. Zie hieronder de 6 andere duurste hotelkamers te wereld:

6) Penthouse Suite in het Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez; Cannes, Zuid-Frankrijk

Tijdens het jaarlijkse Cannes Film Festival slapen in de Penthouse Suite in het Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez af en toe zelfs Hollywoodsterren. Deze beroemdheden betalen dan ruim €27.000 per nacht. Voor dit geld geniet je van echte luxe met een uitzicht over de baai van Cannes.

5) Het Laucala Island Resort, Fiji

Voor €30.000 per nacht verblijf jij in dit resort op een paradijselijk privé-eiland in Fiji. Wat je daarvoor krijgt? Een privéchef, een kinderoppas en een van de mooiste zwembaden ter wereld.

4) Maharajah’s Pavillion in Raj Palace; Jaipur, India

De stad Jaipur staat bekend om haar indrukwekkend architectuur en dit hotel is daar geen uitzondering van. In het oude paleis bevindt zich het Maharajah’s Pavillon met een totale oppervlakte van maar liefst 16000 vierkante meter. De tweede verdieping van de suite was de privé-verdieping van de heerser en kijkt uit op de binnenplaatsen van de paleizen en de tuinen. Voor €34.000 per nacht heeft deze suite zelfs een privémuseum met als hoogtepunt de oude troon van de koning.

3) Ty Warner Penthouse Suite in het Four Seasons Hotel; New York, Verenigde Staten

De bouw van de Ty Warner Penthouse Suite duurde maar liefst zeven jaar, maar dan heb je ook wat. Voor ongeveer €40.000 per nacht kun je 360 graden over de stad kijken. Daarnaast heeft de kamer vier glazen balkons, een doorlopende waterval en een piano.

2) Royal Penthouse Suite in het Hotel President Wilson; Genève, Zwitserland

Voor een nacht in de Royal Penthouse Suite op de complete bovenste etage van het President Wilson hotel leg je al gauw rond de €70.000 neer. Wat het hotel je daarvoor geeft? Een privélift en een terras met uitzicht op bijvoorbeeld het meer van Genève en de Alpen. Verder beschikt de suite over een eigen biljart, bibliotheek en coktailruimte. Ook opvallend is dat de ramen van kogelwerend glas zijn. Reserveren kan alleen rechtstreeks via de directeur van het hotel.

1) Empathy Suite, Palms Casino Resort, Las Vegas, Amerika

Vergeleken met deze hotelkamer in Las Vegas lijken bovenstaande hotelkamers wel een ‘koopje’. Voor een nachtje in deze suite van ruim 800 vierkante meter betaal je €90.000. Daarvoor krijg je een uitzicht over de beroemde Strip, een zwembad, jacuzzi, butlerservice en €10.000 om te besteden in het casino. Daarnaast zijn de ruimtes in deze suite ontworpen door kunstenaar Damien Hirst.

Kijk, en zo hebben de coronsarestricties waardoor we niet naar al deze hotels kunnen reizen toch nog voordelen: zo kunnen we nog even doorsparen!