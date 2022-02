Dagrecept: Surinaamse bruine bonen met rijst

Het is wat pikanter en je maakt het met rundvlees of kip; wij gaan voor de variant met kip. Kruid de kip met peper en zout en braad de kip in olie/boter (in 2 etappes) goed aan en bruin, leg apart. Fruit de uien en knoflook vervolgens in het braadvet glazig (gooi eventueel wat vet weg als het te veel is). Doe de stukjes tomaat en tomatenpuree erbij en bak dit nog een minuutje door.

Voeg de kip weer toe, schep het door de uien/knoflook en laat het 30 minuten zachtjes stoven met een verkruimeld bouillonblokje erin (zonder water). Voeg dan de pot bruine bonen toe, samen met een halve pot water. Roer het geheel voorzichtig om en laat nog een kwartier pruttelen. Let op: tijdens het pruttelen kun je een halve ingekerfde Spaanse peper – of een stuk Madame Jeanette als je van heet houdt – mee laten warmen. Haal de peper er daarna weer uit en maak het af met gehakte bladselderij. Serveer met rijst en kousenband of snijbonen.

Nodig voor 4 personen:

- 6 tot 8 kippendijen

(met bot, ontveld)

- 400 g bruine bonen

(grote pot of blik)

- 2 tl tomatenpuree

- 1 el boter en 2 el olie

- 1 kippenbouillonblokje

- 2 tenen knoflook

(gesnipperd)

- 1 ui (gesnipperd)

- 1/2 Spaanse peper of

stukje Madame Jeanette

- 1 tomaat (ontveld en

fijngesneden)

- bosje bladselderij

