Zij stopte deze maand als presentatrice van het tv-programma ’De nieuwe maan’ en kon subiet nog veel nadrukkelijker in beeld komen met een eigen vijfdaagse talkshow. Ze deed het niet. Fidan Ekiz (43) is niet zo van hijgerige carrièreplanning. Ze kiest haar eigen weg, bruggen bouwend tussen de uitersten in de samenleving.