Lodewijk Hoekstra: ’De natuur blijft mij verwonderen’

Voor zo’n duurzame tuin zijn groen en planten altijd de basis. Het leuke van groen is dat het een grote meerwaarde heeft. Zo kan één grote boom voor net zoveel koeling zorgen als tien airco’s, zorgen planten ervoor dat huizen in een groene omgeving soms tot 15% meer waard zijn en werken planten stressverlagend en zuiveren ze de lucht.

Wat me nog het meest fascineert, is de manier waarop ecosystemen werken en alles met elkaar verbonden lijkt. Hoe een bij kilometers kan vliegen en precies lijkt te weten welke bloem de juiste is of hoe schimmels grote bomen uiteindelijk in humusrijke grond weten om te zetten.

Dochter

Zelf ben ik deze week getuige geweest van de geboorte van mijn dochter Lotte Linde. Hoewel het niet ons eerste kind is, blijft het een wonder hoe zo’n klein mensje het levenslicht ziet. Met een tweede kind is mijn missie misschien wel nog groter geworden, want ook zij verdient een schone wereld met gezonde lucht en een natuur die niet is uitgeput.

Sophie wil deze week weten of haar net verplante vijgenboom het nog gaat redden, nadat ze noodgedwongen moest verhuizen.

Verplanten doe je het liefst in het najaar of voorjaar, dus niet terwijl de planten ’in het blad zitten’. Dat geldt al helemaal voor bomen en heesters. In principe moet je bij verplanting goed opletten dat je zoveel mogelijk wortels overhoudt, met andere woorden: dat je de kluit zo groot mogelijk maakt.

Balans

Vervolgens moet je de vijgenboom goed nat houden en eventueel snoeien als er te veel bladeren aanwezig zijn. Er moet een balans zijn tussen de hoeveelheid bladeren en de aanwezige wortels, want die moeten genoeg vocht kunnen opnemen voor de bladeren.

Een vijgenboom staat trouwens het liefst op een plek waar ook wat stenen liggen. Deze andere elementen zorgen ervoor dat de struik overlevingsdrang krijgt, wat tot de gewenste vruchtgroei leidt.