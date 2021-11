Via deze datingapp kunnen kattenliefhebbers elkaar vinden

Onlangs is de gratis datingapp Tabby gelanceerd, speciaal bedoeld voor singles die dól zijn op katten en op zoek zijn naar een partner die dezelfde passie hebben.

„Hier vind je iemand die net zoveel van jouw kat zal houden als jij of iemand met wie je in de toekomst voor een kat wil zorgen”, zo beloven de ontwikkelaars.

Grappig aan deze app is dat singles in hun profiel kunnen aangeven wat voor soort kat ze hebben: een schootkat, een jager of een baasje. Ook kunnen katteneigenaren aangeven of hun huisdier bij hun in bed slaapt.

„Handig als je meteen ter zake wil komen over datgene wat voor jou belangrijk is”, zo legt medeoprichter Leigh Isaacson tegen New York Post.

Onderzoek

Het zou zomaar kunnen dat Tabby een gat in de markt is. Uit een recent onderzoek onder Amerikaanse singles met een huisdier blijkt namelijk dat 68% van de vrijgezellen niet meer met iemand zou daten als diegene geen klik heeft met het dier.

