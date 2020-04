nhow Amsterdam RAI is meest Instagramwaardige hotel van Europa

Een hotel boeken zonder mogelijkheid om plaatjes te schieten voor The Gram (lees: Instagram, maar dat is inmiddels een hopeloos oude term)? Daar begint menig millennial dus echt niet meer aan. Hotels focussen zich daarom niet enkel op schone linnen en een degelijke service, maar nemen je mee in een ervaring waar je volgers stijl van achterover slaan.

Hotel nhow Amsterdam RAI snapt het verlangen naar een ervaring en heeft daarom flink uitgepakt. Verwacht een eclectische (lees: opvallende) lobby vol kleuren en designelementen, 650 kamers met zes unieke kamerontwerpen, een ‘multiculturele hotspot’ op de 23e verdieping en twee luxe horecaconcepten in de top van het gebouw (op 91 meter hoogte).

Vorig jaar werd het Qasr Al Sarab Desert Resort in Abu Dhabi bekroond tot het meest Instagramwaardige hotel van de wereld. Viceroy Los Cabos in Mexico ging er toen met het zilver vandoor.