Freek Vonk: ’Alsof ik op de set van Jurassic Park zit!’

Ik bevind me midden in de moerasgebieden in de Northern Territory, vlak bij Darwin in Australië. Zeker nu, in het regenseizoen, is het heet en zweterig weer. Ik wandel tussen het hoge gras en zie dan op een van de dunne bomen een klein draakje zitten: een kraaghagedis. Australië is rijk aan hagedissen, maar de kraaghagedis is het meest spectaculair qua uiterlijk.

Als ik op hem afloop om hem van dichtbij te bekijken, doet het reptiel meteen waar-ie beroemd om is: hij draait zijn kop naar me toe, opent zijn bek wijd en klapt een stuk losse huid achter zijn kop open als een paraplu. De binnenkant vlamt oranje op en contrasteert sterk met het groenbruin van de rest van zijn lijf. Samen met het roze van de bek, de schielijke bewegingen van zijn kop en een katachtig geblaas dat achter uit zijn keel lijkt te komen, is het schrikeffect compleet.

Als kraaghagedissen een verstoring bemerken, houden ze zich eerst doodstil. Deze jongen had mij ongetwijfeld allang opgemerkt voordat ik hem had gezien. Nu hij doorheeft dat ik hem heb ontdekt, heeft stilzitten geen zin meer.

De tweede vorm van verdediging is de aanval. In plaats van weg te rennen, komen kraaghagedissen vaak juist op een belager afgerend! En ja, als je eruitziet alsof je net van de set van Jurassic Park bent weggelopen – zij het klein van stuk – dan kan de verwarring bij een dingo, roofvogel of slang net lang genoeg duren om naar een nieuwe plek te vluchten. Ook dat doen kraaghagedissen anders dan de meeste familieleden; ze richten zich op en rennen alleen op hun achterpoten. Zo spurten ze richting struikgewas of dichtstbijzijnde boom.

Gelukkig kan ik deze hagedis redelijk makkelijk van de boomstam plukken om hem even goed voor de camera te laten zien. Wat een prachtexemplaar.

Ik zie dat er een stuk van zijn staart is afgebroken. Dat kan zijn gebeurd tijdens een gevecht met een rivaal. Kraaghagedissen leven alleen, maar in het regenseizoen komen ze met meerdere bij elkaar en strijden de mannetjes regelmatig om de eer. Ze zetten herhaaldelijk hun kraag op, knikken met de kop, zwaaien met de voorpoten en gaan ook het echte gevecht aan. Ze gebruiken hun lange staarten tegen elkaar als zweep.

Het lijkt er trouwens op dat niet alleen de grootste mannetjes – dat is normaal in hagedissenland – maar tevens die met de kleurigste kragen het meeste succes hebben in deze territoriale gevechten.

Daarmee hebben ze ook de grootste kans om te paren en hun genen aan de volgende generatie door te geven. Een kraag als afweermiddel en lokmiddel tegelijk: deze jongen heeft het goed bekeken.

Ik zet hem terug op zijn boom en loop verder, dieper het moeras in.