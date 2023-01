Dit mag nooit meer weg: schaar uit 1775

Als jongetje van een jaar of zes logeerde Enno de Boer in de zomermaanden regelmatig een paar weken bij opa en oma in het Friese Oldeberkoop. Fijn buiten spelen met de neefjes die er pal naast woonden, Enno genoot er elke keer weer van.

Bij regen werden er spelletjes aan de keukentafel gedaan, bijvoorbeeld domino. „Als we waren uitgespeeld, kwam de knopenbus op tafel.”

„Een grote blikken rommel die rondom met plaatjes was versierd. Die vertelden het verhaal van twee wielrijders die op hun antieke fiets in botsing met een hond kwamen”, weet Enno nog precies.

In de knopenbus zelf zaten van die vreemdsoortige rommeltjes waarmee kinderen graag spelen zoals bijzondere benen knopen. „Maar ook een oude schaar. Deze schaar, versierd met zilveren grepen, boeide me toen al zodanig dat ik oma vroeg of ik die later mocht hebben. En zo geschiedde. Toen oma vele jaren later overleed, kreeg ik de schaar die tot op de dag van vandaag een ereplaats bij mij in huis heeft.”

Enno heeft inmiddels ontdekt dat de schaar omstreeks 1775 is gemaakt, een bijzonder oud exemplaar dat al jaren in de familie is.

„Ik hoop dan ook dat hij dat zal blijven, maar ik ben daar niet helemaal gerust op. Tot nog toe heeft geen van de kinderen of kleinkinderen enige belangstelling voor de schaar van oma kunnen opbrengen...

