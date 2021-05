Spreekuur: zieker van corona door aangeboren hartafwijking?

Cardioloog Martijn Kauling van het Erasmus MC: Dat hangt af van welke aangeboren hartafwijking er sprake is. Een recent onderzoek laat zien dat mensen met een minder ernstige of matig ernstige aangeboren hartafwijking geen duidelijk verhoogd risico lopen op het krijgen van ernstige complicaties of meer kans hebben op overlijden als ze besmet raken met het Corona virus. Dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet goed ziek van kunnen worden en soms lang moeten herstellen.

Het is daarom dus erg belangrijk om de algemene regels op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden, het dragen van een mondkapje en regelmatig de handen te wassen. Ook adviseren wij onze patiënten zich te laten vaccineren, maar als daar vragen over zijn dan is het verstandig deze te bespreken met je eigen cardioloog.

Wel zien we dat het risico verhoogd is bij oudere mensen en mensen met hoge bloeddruk of overgewicht. Echter, dit is ook het geval bij mensen zonder aangeboren hartafwijking.

Kleine groep

Er is slechts een relatief kleine groep patiënten met een aangeboren hartafwijking die wel een duidelijk verhoogd risico lopen. Dit zijn vooral mensen met een chronisch verlaagd zuurstofgehalte in het bloed. Daarnaast lijken ook mensen met chronisch hartfalen een verhoogd risico te lopen. Gelukkig is ook dit maar een kleine groep patiënten.

We zijn ervan geschrokken dat veel mensen met een aangeboren hartafwijking de hele dag binnen blijven vanwege het risico op besmetting. Natuurlijk is het erg belangrijk om alle voorzorgmaatregelen goed in acht te nemen, maar het is ook van groot belang dat deze, vaak nog jonge, hartpatiënten in beweging blijven. Niet bewegen geeft ook gezondheidsverlies, niet alleen nu maar ook op lange termijn en daarom is het advies om vooral wel naar buiten te gaan en te blijven bewegen.