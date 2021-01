’Gekookte aardappeltjes bleken stierenballen’

Mooiste herinnering

„Zeilen bij de Britse Virgin Islands. We woonden toen in Houston, Texas en de eilanden waren relatief dichtbij. Samen met mijn ouders, man en drie zoontjes hebben we een week gezeild. Van eiland naar eiland met witte stranden, strakblauwe zee, schildpadden, zwemmen tussen koraal. Helemaal waar ik vroeger van droomde. Idyllisch.”

Drama

„In mijn studententijd zouden we met ongeveer 20 studenten op studiereis naar Istanbul gaan. Een van de studenten had de leiding over de tickets. We zouden om acht uur ’s avonds vliegen, zei hij. Vol enthousiasme kwamen we rond zes uur op het vliegveld aan. Bleek dat we om acht uur ’s ochtends hadden moeten vliegen! Uiteindelijk zijn we met een extra vlucht naar een andere stad gevlogen, gevolgd door een 16 uur durende busreis naar Istanbul. Zo werd onze vierdaagse reis wel heel kort.”

Langste reis

„Een jaar lang op pad met een Amerikaanse musicalgroep, Up With People. Ik was net klaar met de middelbare school en wilde dit heel graag doen als tussenjaar. We reisden in groepen van circa 100 jongeren de wereld over. We verbleven bij gastfamilies, voerden een musical op en deden vrijwilligerswerk. Ik heb een groot deel van Amerika en Canada gezien en ook Finland en Zweden. Een hele mooie ervaring; veel gezien, beleefd en geleerd.”

Gekste ooit

„In 2016 zette de tropische storm Harvey duizenden huizen onder water en maakte mensen dakloos. In Houston woonden we net hoog genoeg dat ons huis droog bleef. Maar we zaten bijna een week thuis opgesloten (na de supermarkt te hebben leeg gehamsterd). Toen de storm was uitgewoed, gingen we zoveel mogelijk helpen. Zoals huizen uitruimen die helemaal onder water hadden gestaan. Daar werden we geconfronteerd met dit bizarre land. De huiseigenaar had zijn wapens in veiligheid gebracht door ze op de zolder te bewaren. Niet een paar, maar honderden!”

Vreemdste voedsel

„Stierenballen in Finland. Ik logeerde bij een Fins boerengezin als onderdeel van mijn reis met de internationale musicalgroep. Op tafel stonden onder meer gekookte aardappeltjes. Ik nam ervan en vond ze al een beetje anders, maar at ze beleefd op. De gastvader vertelde trots dat het de stierenballen van zijn boerderij waren! Dat was even slikken, letterlijk en figuurlijk.”

