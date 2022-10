Jonge kaas getest: dit is onze top 5

Ik ben in het buitenland vaak Gouda tegengekomen. Het smaakt niet zoals de kaas die we hier in Nederland kennen. Ik was nogal verbaasd dat je overal ter wereld Goudse kaas (of Gouda) mag maken en onder die naam mag verkopen. Dat geldt niet voor Gouda Holland, dit is wel een beschermd merk. Het moet bovendien minimaal 48 procent vet bevatten. Maar hoe zit het ook weer met termen als 48+?

Welnu, die 48 procent vet heeft betrekking op de 100 gram droge stof, dus exclusief water en vocht. In werkelijkheid gaat het om zo’n 32 procent vet als je de vocht in de kaas meerekent. We testen deze week plakjes jonge kaas. Deze heeft minimaal vier weken gerijpt; jong belegen kaas 8 tot 10 weken. Er wordt trouwens vaak kleurstof toegevoegd in de vorm van caroteen. Dat het kleurverschil doorslaggevend is, bleek wel tijdens een eerdere test van belegen kaas op deze plek. De biologische kaas met boterkleur – zonder kleurstof – kon collega’s niet bekoren, ook al smaakte die naar mijn mening het beste. Hoe zal het deze keer verlopen?

Zowel Albert Heijn als Melkan smaakten niet naar behoren. Melkan vonden collega’s „chemisch, een soort van smakeloos plastic”. Budgetmerk Zuivelmeester (Onder meer bij Plus, Coop en Dekamarkt) was „wat wrang”. Ook hier deed het mondgevoel aan plastic denken. Huismerk 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) viel eveneens tegen. De jonge kazen van Molenland (Aldi), Bio+(Jumbo), Plus, Jumbo en Zaanse Hoeve (Albert Heijn) vielen daarentegen wel in de smaak!

1. Net zoals de vorige keer met de jong belegen kaas komt Molenland van Aldi als beste uit de test. Overigens wordt deze kaas gewoon door Uniekaas gemaakt. „Smaakt bijna naar boerenkaas.” „Mooi rond en romig.” „Lekker en vol.” €2,69 per 190 g

2. Een eervolle plek voor de jonge kaas van Bio+, te koop bij Jumbo. Deze biologische kaas (zonder kleurstof) werd geroemd om de „pure kaassmaak.” De plakjes waren aan de dunne kant. €3,16 per 190 g

3. Daar hebben we Jumbo! Sommigen vonden deze de lekkerste van allemaal. „Goede nasmaak ook.” Fijnproevers vonden dat deze kaas „qua pittigheid meer richting jong belegen gaat”. €2,82 per 190 g

4. Op een vierde plaats vinden we Zaanse Hoeve van Albert Heijn terug. „Prima vette kaas.” „Goed te doen, maar niet fantastisch.” €3,89 per 400 g

5. Met de kaas van Plus eindigen we het kaasfestijn van deze week. „Goede structuur, lekker.” Een enkeling sprak van een rare nasmaak. €5,45 per 400 g