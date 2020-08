’Zelden zoveel lelijkheid bij elkaar gezien’

De slippers zijn van een duur designmerk, dat dan weer wel. Daar lachen de echte hipsters weer om. Want exemplaren met daarop Lidl, Zeeman of FEBO zijn pas echt de bom. En een knipoog naar lelijkheid, zegt de Lidl die onlangs een kledinglijn lanceerde met daarop het logo. Voor wie denkt dat je daar niet dood in gevonden wilt worden: de collectie was in no time uitverkocht.

Hoe lelijk de trend ook, briljant is-ie wel. Want pas echt cool is het wanneer je het voor elkaar krijgt dat heel Nederland op deze manier reclame maakt voor je merk. Zeeman boekte al eerder succes met onder meer de knalgele onderbroek waarbij de band met de letters Zeeman boven de broek uitpiepte. Een knipoog naar dure merkonderbroeken als Björn Borg waar je een vermogen voor neertelt.

FEBO is inmiddels op het hoogtepunt gestopt met de fashionlijn, die ze, ook al zo leuk, haute friture noemden.

En dan Lidl, zij noemen hun lijn de fancollectie. Want ja, je moet wel fan zijn om zo opzichtig voor de discounter reclame te maken. Maar, zeggen de trendwatchers, er is meer aan de hand. Een groeiende behoefte om niet langer de hoofdprijs voor (merk)kleding te betalen, bijvoorbeeld.

Saillant detail is dan wel weer dat Zeeman vorig jaar nog exclusieve sneakers in de markt zette. Met behulp van een inschrijving, een beperkte oplage en influencers werden de sneakers zo’n hype dat ze later via Marktplaats over de kop gingen.

Het is dus vooral Zeeman gelukt om hip te zijn. Jongens lopen op die afzichtige slippers, meisjes liggen op het strand in een bikini-bovenstukje met links en rechts Zee en Man.

De textielsuper is de lachende derde. Want daar zeiden ze het altijd al: zo eenvoudig kan het zijn.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram of mail: [email protected].