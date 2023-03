Premium Het beste van De Telegraaf

Marco Prins begint nieuw avontuur Na koken voor sterren in New York is topchef terug in Rotterdam: ’Wennen aan lager tempo’

Door Reza Bakhtali

Marco Prins voelt zich weer thuis in Rotterdam, waar hij in restaurant Grace aan de slag is. „Rotterdam is ook een wereldstad.” Ⓒ René Bouwman

Sterrenchef Marco Prins (38) kookte in New York 7,5 jaar op het allerhoogste niveau, onder anderen voor gasten als de Rockefellers en Robert de Niro. Met Restaurant Grace in Rotterdam begint de fijnproever met een nieuw avontuur. De Westlander vertelt over zijn periode in The Big Apple, z’n liefde voor eten en hoe hard werken altijd wordt beloond.