Dagrecept: Krokante kip met knoflookkruimels

Een vondst van Carla Lalli Music uit haar boek That sounds so good. Verwarm de oven voor op 150 graden.Leg de (droge) bouten op een diepe bakplaat of in een gietijzeren pan. Bestrooi beide kanten royaal met zout. Breek de steranijs in stukjes, maal dit met het venkelzaad en peperkorrels in een vijzel/specerijenmolen tot fijn poeder. Besprenkel de kip met olie en bestrooi rondom met het mengsel. Braad met vel naar boven in 2,5 - 3 uur (niet keren) goudbruin/krokant en zacht van binnen.

Lepel het bakvocht en vet over de kip, braad nog 30 minuten. Rasp/snijd de knoflook fijn. Verhit de olie in een koekenpan (met antiaanbaklaag) op middelhoog-hoog vuur. Voeg de panko met wat zout toe en roer goed door. Bak in 4-5 minuten goudbruin en krokant; schud goed om. Voeg de knoflook toe, schud om. Druk met een houten lepel op de knoflook om die te verdelen/mengen.

Schud het mengsel 3 - 4 minuten om tot de knoflook licht goudbruin is en de kruimels geurig. Voeg eventueel een snuf ve-tsin toe en laat afkoelen. Snijd de bouten in drumsticks en dijen. Besprenkel met bakvocht en strooi de kruimels erop.

Nodig voor 4 personen:

- 6 kippenbouten (dijen en drumsticks, 2 kg)

- grof zeezout

- 2 stuks steranijs

- 1 tl venkelzaad

- 2 tl szechuan-peperkorrels

- 60 ml zonnebloemolie (pus om te besprenkelen)

- 6 tenen knoflook

- 50 g panko