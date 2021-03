Wij hebben de grutto, maar elk land heeft z’n eigen nationale vogel

Belize: zwavelborsttoekan

De zwavelborsttoekan (Ramphastos sulfuratus) leeft in kleine groepen in de tropische bossen van Venezuela, Colombia en Zuid-Mexico.

Frankrijk: Gallische haan

De Gallische haan is in Frankrijk het symbool van waakzaamheid en trots. Daarom ook staat de nationale Franse vogel op munten en postzegels afgebeeld.

Honduras: Geelvleugelara

Geel, rood en blauw en iets groen: de nationale vogel van Honduras is een opvallende. Ook deze vind je vooral in tropische bossen, maar helaas, net als onze grutto, steeds minder.

India: Blauwe pauw

Het mannetje is een waar pronkstuk: dat heeft een felblauw voorlijf en pronkveren, die hij uitzett tijdens de balts. De vrouwtjes zijn bruinig.

Italië: mus

Hij had ook zo de nationale vogel van Nederland kunnen zijn, maar hij heeft de Italiaanse titel: de Italiaanse mus (of Italiaanse huismus) (Passer Italiae), die onder meer voorkomt op Corsica.

Amerika: zeearend

Niet alle nationale vogels zijn in gevaar: de Amerikaanse zeearend of witkopzeearend, die vooral in Canada en Amerika broedt, stond aan het eind van de twintigste eeuw op het punt van uitsterven, maar de populatie is tegenwoordig tot een stabiel niveau hersteld.