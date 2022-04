Dit mag nooit meer weg: onopgegeten chocolade-paar

Dit lieve chocolade-stelletje is maar liefst 56 jaar oud. Het ruikt nog steeds naar chocolade, weet eigenaresse Lia de Kruijff in Almere. Haar vader gaf het haar toen ze op 11 januari 1966 ging trouwen met haar jeugdliefde Ad.

„Mijn vader had een kaaswinkel in de Kinkerstraat in Amsterdam. Daar was hij een bekende en gezellige figuur”, vertelt Lia. „De winkel heette Strijk. Vaak vroegen kinderen: ’Ome Gusie, mag ik een stukkie kaas?’”

Zelfgemaakt gedicht

Vader Guus was dol op zijn aanstaande schoonzoon Ad, maar had er toch moeite mee zijn jongste dochter ’weg te geven’. „Zijn meisjes waren zijn alles. Juist daarom was het zó lief van hem om iets leuks te bedenken. Hij gaf mij een pakketje met dit choco-echtpaar en een mooi zelfgemaakt gedicht erbij. Gekocht bij chocolateriewinkel Bensdorp, ook in de Kinkerstraat.”

Lia heeft het zoete stelletje nooit willen opeten of wegdoen. „Voor mij en mijn man is het zelfs na 56 jaar een waardevol chocolaatje. Ad is mijn jeugdliefde, ik ken hem al vanaf de lagere school. We woonden in dezelfde buurt.”

„Mijn moeder was net als mijn vader altijd weg van Ad. Hij was namelijk klaar-over op de Hoofdweg. Eigenlijk voor de kinderen, maar hij bood haar altijd heel vriendelijk aan om te helpen oversteken. Bordje omhoog en klaar-over! Toen hij 18 en ik 16 was, kregen we verkering.”

De twee hebben een zoon en dochter en vier kleinkinderen.

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl