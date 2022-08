Slapen aan de ’verkeerde’ kant van het bed zou slecht zijn voor je

Dat beweert British Wool dat onder 1500 Britten onderzoek heeft gedaan de slaapkwaliteit en slaaprituelen van mensen. Volgens het bedrijf dat het gebruik van Brits wol wil promoten, heeft 48% van de volwassen Britten in bed moeite om volledig tot rust te komen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de mensen die aan de verkeerde kant van het bed slapen, méér moeite hebben om gevoelens van stress los te laten. 78% van de mensen slaapt bovendien elke nacht op dezelfde plek.

Wat is dan de verkeerde en wat is dan de goede plek? Volgens de onderzoekers vallen de mensen die rechts op het bed liggen makkelijker in slaap vallen zodra hun hoofd het kussen raakt. Gek genoeg worden zij juist vermoeider wakker dan de mensen die aan de linkerkant van het bed slapen.

De zogenaamde ’rechtsslapers’ staan over het algemeen ook wat minder positief in het leven, zo wordt beweerd. Slechts 38% van hen zegt dat ze een goed gevoel voor humor hebben. Van de linksslapers vindt 60% zichzelf grappig.

Hoewel 46% van alle ondervraagden toegeeft regelmatig te klagen over het feit dat ze het ’s nachts te warm hebben, is dat percentage onder de mensen die aan de rechterkant van het bed slapen iets hoger (46% versus 40%).

Snurken

Of ze nou links of rechts van het bed slapen; 38% van de mensen zegt dat een snurkende partner de allergrootste irritatie s in bed. En dat is niet zo gek, want twee derde (62%) van de proefpersonen zegt te snurken.

