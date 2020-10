Een soort van tuin ín huis: Lodewijk Hoekstra legt uit hoe

Bij het vergroenen van de leefomgeving denk je al snel aan de natuur en dus aan buiten. Maar binnen kun je ook hele mooie groene dingen doen.

Zo heb ik deze week voor de slaapkamer een grote plant gekocht die zorgt voor het verminderen van stress, wat overigens wetenschappelijk is aangetoond. Ook is het zo dat kamerplanten een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit, want ze hebben een zuiverende werking. Daarnaast ben ik aan de slag geweest met het extra isoleren van de dakkapellen en ook daar ligt uiteindelijk een link met de natuur.

De isolatieplaten waren namelijk gemaakt van wol en door dit materiaal te gebruiken krijgen boeren een fatsoenlijke prijs voor hun product en zie je meer schapen in de wei; dat draagt dan weer bij aan mooi en gevarieerd landschap.

Ook deze week weer tuinvragen. Er zijn toch weer veel mensen die graag willen weten hoe je het gazon onkruidvrij maakt. Persoonlijk vind ik dit juist helemaal niet wat je zou moeten willen, gezien de noodzaak tot diversiteit, want zo’n gazon is uiteindelijk een monocultuur die niets te bieden heeft voor insecten enz.

Zelf heb ik mijn gras nu voor het laatst gemaaid en daarmee komt het totaal aantal maaibeurten op zes. Om echt gras zonder onkruid te krijgen moet je of zeer regelmatig wieden of bijvoorbeeld spuiten of strooien met chemische middelen die schadelijk zijn voor alles wat groeit en leeft in en op de bodem.

Het beste wat je dan dus kunt doen is opnieuw beginnen en de bestaande mat afplaggen en deze opnieuw inzaaien of werken met kant en klare zoden. Je kunt dus ook, net zoals ik het doe, het netheidscomplex juist loslaten en genieten van hoe het is als je ruimte geeft aan de natuur. Ik verbaas me elke keer over het feit dat het gras toch zo sterk is ondanks het weinig water geven en het niet bemesten. Er zijn verder ook nooit ziekten in het gras en je ziet veel wormen in de grond, wat duidt op een gezonde vitale bodem.

Jan wil graag weten wanneer hij de vaste planten en siergrassen mag afknippen. In principe doe je dat altijd in het voorjaar, want dan kun je van alle bovengrondse delen nog de hele winter genieten. Hoewel deze vaak afsterven geven ze een mooi winterbeeld en in de stelen die dan nog overeind staan overwinteren veel eitjes en larven van beestjes. Datzelfde geldt voor de bodem als je bladresten laat liggen en niet alles ’schoon’ harkt. Succes allemaal en geniet van al dat moois dat de natuur te bieden heeft in deze zware tijden.