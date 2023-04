Onderzoek: met deze mensen begaan vreemdgangers het vaakst slippertje

Hoeveel relaties er precies te maken krijgen met ontrouw is natuurlijk lastig te zeggen omdat vreemdgaan in veel gevallen hartstikke geheim is. Maar volgens verschillende Amerikaanse schattingen is ongeveer 1 op de 5 mensen met een relatie ooit vreemdgegaan. Maar met wíe ging men dan de mist in?

Een recente studie die is gepubliceerd in het Journal of Family Psychology biedt enig inzicht op dat gebied. Onderzoekers analyseerden de antwoorden van 13030 Amerikanen die tussen 2000 en 2016 hebben meegedaan aan een enquête voor de US General Social Survey.

Een van de vragen die in die enquête aan bod kwam, was of de mensen die getrouwd waren ooit buitenechtelijke seks hebben gehad en met wie dan precies. De deelnemers konden aangeven of ze met een goede vriend(in), een buurman, collega of kennis, een toevallige date of iemand die ze betaald hadden voor seks ontrouw zijn geweest.

Wat bleek? De meeste mensen (53,5%) die toegaven ontrouw te zijn geweest, hadden seks gehad met een goede vriend(in). Ook een buitenechtelijk avontuurtje met een buurman of kennis kwam vaak voor: 29,4%. De conclusie die daaruit kan worden getrokken is dat de meeste mensen vreemdgaan met mensen die zij (redelijk) goed kennen.

Ontrouw zijn met iemand die men ergens toevallig ontmoet komt minder vaak voor: 21%. Seks met iemand in ruil voor seks nóg minder vaak: 7,9%.

Emotionele connectie

Justin Lehmiller, een Amerikaanse onderzoeker die gespecialiseerd is in seksuele psychologie, zegt op website Psychology Today dat die cijfers goed te verklaren zijn. Dat mensen eerder geneigd zijn om vreemd te gaan met mensen die zij goed kennen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de kans om vreemd te gaan zich vaker voordoet omdat vreemdgangers de ander regelmatig zien.

Ook kan het zo zijn dat mensen die een scheve schaats rijden, soms op zoek zijn naar meer dan alleen seks. In veel gevallen verlangen ze ook naar een emotionele connectie met een ander. Die is makkelijker te vinden bij mensen die je al langer kent dan bij mensen die je toevallig ontmoet.