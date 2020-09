Op zoek naar geluk? Hier moet je zeker slagen

Geluk lijkt soms ver weg deze dagen. Denemarken brengt daar met de opening van The Happiness Museum verandering in. In een tijd waarin musea hard worden getroffen, brengt dit museum een sprankje hoop.

Denemarken is volgens The World Happiness Report momenteel het op één na gelukkigste land op aarde. Niet geheel toevallig dus dat dit land nu de thuisbasis is van The Happiness Museum. Binnen de muren van dit museum draait het om geluk door de verschillende eeuwen en culturen heen.

Het museum opende officieel op 14 juli in een ruimte van 240 vierkante meter in het centrum van Kopenhagen. „We dachten dat er in deze moeilijke tijd misschien niet veel gasten zouden zijn, maar de wereld heeft wel een beetje meer geluk nodig”, vertelt Meik Wiking, CEO van het Happiness Research Institute, tegen CNN. Zijn organisatie bestudeert de wetenschap van het geluk met als doel om te informeren over de oorzaken en gevolgen van geluk, om zo uiteindelijk de levenskwaliteit te verbeteren. Je kan in het museum bijvoorbeeld zien dat mensen uit Scandinavische landen over het algemeen eerlijk zijn, wat bij zou kunnen dragen aan geluk. Daarnaast is er ook een gelukslaboratorium waar je ontdekt waar in onze hersenen gevoelens van vreugde ontstaan en hoe geluk verandert als je ouder wordt.

De bezoekers van het museum, dat uiteraard alle coronamaatregelen in acht neemt, worden door middel van interactieve ervaringen en tentoonstellingen meegenomen naar verschillende landen. „We dachten, waarom creëren we niet een plek waar mensen het geluk kunnen voelen? Ook geven we in het museum een tentoonstelling over vragen die wij oplossen”, zei Wiking. Vragen die het instituut oplost zijn bijvoorbeeld ’hoe kunnen we het grootste geluk terugbrengen voor de mensheid? En ’vormen sociale media echt een bedreiging voor het welzijn van jongeren?’

Wiking hoopt dat mensen in de tentoonstelling zullen zien dat het wereldwijd dezelfde dingen zijn die geluk stimuleren. Door de reacties op de interactieve ervaringen van de bezoekers wordt het instituut geholpen met hun onderzoek.