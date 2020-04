Spreekuur: veroorzaakt corona hartschade?

Voor de meeste mensen die het virus Covid-19 onder de leden hebben, zo’n tachtig procent, geldt dat de ziekte mild verloopt. Maar bij een deel dat heel ziek wordt en opgenomen wordt in het ziekenhuis, kan inderdaad hartschade ontstaan. Het jongste onderzoek in medisch tijdschrift JAMA Cardiology laat zien dat bij ongeveer twintig procent van de opgenomen patiënten met coronabesmetting het hart beschadigd raakt. Dit kan men zien door het meten van troponine in het bloed, een stof die normaal gesproken alleen maar in het hart voorkomt en alleen maar vrij kan komen bij schade.

De consequentie ervan is helaas dan dat de kans op overlijden sterk verhoogd is. Bij opgenomen patiënten met corona-infectie én bestaande schade aan het hart blijkt de kans op overlijden drie tot vier keer hoger dan bij patiënten met coronabesmetting die geen schade hebben. Als behandelaars zien dat het hart beschadigt tíjdens de coronabesmetting is de kans op overlijden bijna vijftig procent. Het hart en het coronavirus blijven daarmee een gevaarlijke combinatie.

Het is onbekend wat er gebeurt met het hart van ziekenhuispatiënten die hartschade oplopen en later hersteld naar huis gaan. Dat weten we nog niet. Net zoals longartsen zeggen dat er kans is op blijvende schade maar óók kans op geheel herstel, zal dat ook bij deze patiënten het geval zijn. Het vervelende is dat we het virus nog niet genoeg kennen.

De Hartstichting heeft daarom besloten deze nieuwe patiëntengroep te volgen en een registratie opgezet. Door gegevens te analyseren van patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, krijgen artsen snel duidelijkheid over de beste behandeling.

Van de 71 Nederlandse ziekenhuizen hebben 36 al interesse getoond voor de registratie. Ook internationaal is er belangstelling voor. Het doel is om de registratie te koppelen aan de bestaande Nederlandse Hart Registratie (NHR), zodat artsen ook na ontslag uit het ziekenhuis kunnen volgen hoe het met de patiënt gaat.