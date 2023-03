Zo houd je tulpen zo lang mogelijk mooi

Koop allereerst verse tulpen, nog in de knop. Laat ze goed inpakken en snijd thuis de steel met een scherp mes schuin af.

Zet ze vervolgens eerst in een emmertje water op een donkere plek om aan de temperatuur in huis te wennen. Verplaats ze daarna naar water op kamertemperatuur in een schone vaas; tulpen zijn gevoelig voor bacteriën. Voeg daarom aan het water een schepje suiker toe, dat heeft een antibacteriële werking.

Wil je niet dat de tulpen te ver doorgroeien? Stop dat proces door met een naald net onder de knop door de steel een gaatje te prikken.

Zet de vaas met tulpen niet in de volle zon, maar op een enigszins koele plek waar het niet tocht. Hoe warmer de kamer, des te eerder ze uitbloeien.

