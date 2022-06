6 x golfbanen voor op je bucketlist

Royal Saint George (GB): beeldschone bakermat

Groot-Brittannië̈ ziet zichzelf als de bakermat van de golfsport en vooral Schotland heeft onvoorstelbaar veel mooie golfbanen. Linksgolf hoort sowieso in onze droomlijst thuis. Toch kiezen we voor The Royal St. George in het Engelse Kent. Simpelweg omdat we golfmekka St Andrews nooit hebben gespeeld en dat er eigenlijk op tv vrij saai uitziet. Royal Saint George is beeldschoon en de lay-out is van ongeëvenaarde klasse. Prettig speelbaar voor golfers van alle niveaus. Het feit dat het de thuisbaan van James Bond-schrijver Ian Fleming was, vinden we ook niet te versmaden. Via Calais ben je er zo. Dat kun je niet van veel banen in dit lijstje zeggen.

Pebble beach (VS): breng geld mee!

Pebble beach, Californië Ⓒ GETTY IMAGES

Tiger Woods won er een US Open met een recordaantal slagen voorsprong, zijn rivaal Phil Mickelson won vijf keer het ATT Pebble Beach Pro-Am. Maar de roemruchte golfbaan Pebble Beach (Carmel, Californië̈) aan de boorden van de Stille Oceaan is vooral bekend als de mooiste ter wereld waar de huis-tuin-en- keukengolfer welkom is. Wel een zak geld meenemen; de greenfee is 500 dollar. Als je je dat kunt veroorloven, vergoedt de kick om de green te raken op de wereldberoemde kleine par-3 heuvel af richting oceaan de pijn in je portemonnee. En dan die fameuze par 5-finale afslag richting clubhuis aan het strand. Wat een feestje!

La Iguana Golf Club (Costa Rica): d iep in de jungle

La Iguana Golf Club in Costa Rica.

Rokende vulkanen, parelwitte stranden, ondoordringbare jungle: Costa Rica heeft het allemaal. Een zipline-avontuur over het oerwoud- dak is een absolute aanrader, maar La Iguana Golf Club blijft evenzeer in de herinnering hangen. De layout brengt je diep de jungle in en eindigt richting strand. Papegaaien vliegen rond, maar de birdies die je als golfer zoekt, zijn minder gemakkelijk te scoren. De onvoorstelbare schoonheid van de omgeving vergoedt echter alles. Kijk op de buienradar, wij werden door een hevige tropische bui overvallen.

De Texelse Golfclub: zonder pretenties

Golfclub Texel Ⓒ Stefan Krofft

Op onze droomlijst hoort een baan op het Europese vasteland. Keuze te over zoals Valderama en PGA Catalunya in Spanje of Vale do Lobo in de Algarve. Maar dromen moeten soms ook bereikbaar zijn, dus kiezen we pretentieloos juweeltje De Texelse Golfclub. Supervriendelijke mensen, knus houten clubhuisje, prima greenfee-prijs en een plaatje van een golfbaan. Vooral de tweede negen zijn van hoog niveau. Die par 5 vijftiende heuvel op door de duinen: wauw! En na de laatste putt een Skuumkoppe-biertje op het terras.

Santiburi (Thailand): a lle dagen van het jaar

Santiburi op Koh Samui in Thailand Ⓒ GETTY IMAGES

Golfen is in Azië̈ ongekend populair. Begrijpelijk, want het werelddeel is gezegend met prachtige natuur en een klimaat dat golf vrijwel elke dag van het jaar een feestje maakt. Alleen al Thailand heeft meer dan honderd topbanen. We kiezen Santiburi op Koh Samui omdat het alles heeft wat golfen in Thailand prachtig maakt. Hoogteverschillen, jungle, adembenemende vergezichten richting diepblauwe oceaan en leuke caddies die precies genoeg Engels spreken om te zeggen dat je je putt beter meer lijn had kunnen geven.

Wolf Creek (VS): woestijnparel

Wolf Creek in Death Valley. Ⓒ GETTY IMAGES

Golfen in de Amerikaanse woestijn is een belevenis. Furnace Creek in Death Valley, een van de heetste plekken op aarde, is bizar en in Las Vegas liggen meerdere topbanen. Wolf Creek in Mesquite maakt het gebrek aan showgirls meer dan goed. Wat een golfbaan is daar uitgehakt tussen de Red Rock Canyon! Net een schilderij. Ook deze parel is niet goedkoop, maar met 200 dollar beter te doen dan het peperdure Pebble Beach.