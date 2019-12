Vijf tips om je matras te onderhouden

1. Wist u dat u elke nacht wel tot een kwart liter vocht verliest? Daarom is het heel belangrijk om het matras dagelijks minstens een uur te laten luchten, het liefst met het raam open.

2. Zorg voor een goede matrasbeschermer of molton om te voorkomen dat het vocht in het matras trekt.

3. Hoe vaker u het matras keert, des te langer de levensduur. Traagschuimmatrassen kunt u alleen van hoofd- naar voeteneinde keren, niet omdraaien. Ook topmatrassen blijven beter in vorm als u ze draait.

4. Is er toch een transpiratievlek in het matras getrokken? Maak deze vochtig met water, strooi er keukenzout overheen en laat het even intrekken. Vervolgens kunt u met de stofzuiger en een vochtige doek het keukenzout verwijderen.

5. Met een stoomreiniger kunt u een matras prima schoonmaken. Stofzuig het eerst en behandel het dan met stoom. Dit doodt de bacteriën. Stoom kan eveneens onaangename geurtjes verwijderen. Het matras moet helemaal droog zijn voordat u het bed weer opmaakt.

