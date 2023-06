Verrassende mosselvariatie: bereid ze eens op de Turks-Armeense manier!

Mosselen kun je op veel meer manieren bereiden dan alleen in het pannetje met mosselgroente, kruiden en een scheutje wijn of bier. Al is deze traditionele bereiding wel ontzettend lekker.

Nederland is beroemd om de Zeeuwse mossel, maar het merendeel gaat rechtstreeks naar onze zuiderburen waar de mossel een veel belangrijker rol in de keuken speelt. Daar komt bij dat de jongere generatie steeds minder van deze schaaldieren eet. Omdat ze het eng of onsmakelijk vinden. Ze weten niet wat ze missen!

Turks-Armeense bereiding

Het Mosselbureau dat de mosselsector vertegenwoordigt, probeert jongeren aan de mosselen te krijgen door een andere manier van bereiden: gevuld met gekruide, aromatische rijst. Deze Turks-Armeense bereiding, erg populair in Turkije, wordt midye dolma genoemd.

„De meeste straatverkopers van deze delicatesse vind je in de kuststeden, waaronder Istanbul, Izmir en Bodrum”, vertelt kenner en initiator Ibrahim Bas. „Er zijn twee specifieke locaties in Istanboel die bekendstaan om hun streetfood waar ze dit gerecht hebben: Istiklal Caddesi, een laan aan de Europese kant van de stad en Eminönü, een wijk nabij de Galatabrug.”

„Je breekt de schelp van de mossel voorzichtig open, besprenkelt deze mix met rijst met citroensap en je gebruikt de bovenste schelphelft om de mossel op te scheppen en op te eten.” Eind 19e eeuw werd voor het eerst melding gemaakt van deze bereiding, waarvoor destijds grote mosselen werden gebruikt. In het begin vulden de Armeniërs ze met schapenvet. Later zijn ook de Turken dit gerecht gaan bereiden.

In de jaren 60 van de twintigste eeuw werden de bereiding en verkoop van midye dolma in Istanbul vooral gedomineerd door immigranten uit Zuidoost-Anatolië die destijds net naar de wijk Galata waren verhuisd. Nog steeds worden de meeste kraampjes bemand door hun nazaten.

Overigens zijn er smaakverschillen tussen gevulde mosselen in Armeense stijl en de Anatolische stijl, waarbij laatstgenoemde iets pikanter is.

Heet water

Maar hoe ga je precies te werk? Eerst worden de mosselen schoongemaakt waarbij oneffenheden aan de buitenkant worden verwijderd. De mosselen worden vervolgens in heet water geplaatst waardoor de schelpen opengaan. Gooi gebroken of open schelpen weg.

De rijst wordt eerst gebakken in olie met gefruite knoflook en ui, zwarte peper en piment, weet Ibrahim Bas. Al verschillen de bereidingen per regio. Andere gebruikte ingrediënten zijn rode peper en krenten. Daarna wordt een beetje water toegevoegd, net als bij risotto.

Vervolgens wordt de beetgare rijst in de mossel gestopt, de schelp gesloten en uiteindelijk in een pan gaar gestoomd. De rijst neemt de ziltigheid van de mossel op, je zou het misschien een soort paella in hapklare porties kunnen noemen.

Opmerkelijk

Dit gerecht zal onder de aandacht worden gebracht bij visspeciaalzaken, vertelt Tilly Sint-Nicolaas van het Mosselbureau. „We hebben midye dolma door panels laten proeven. Opmerkelijk was dat mensen die niet zo van mosselen houden, het op deze manier wél lekker vinden.”

„Natuurlijk kun je het gerecht zelf thuis bereiden. Daarvoor moeten de mosselen wel lekker vlezig zijn. Dan is het goed om te wachten tot later in het seizoen.” De kruidige, aromatische rijst kun je de dag van tevoren maken. Zo wordt-ie lekkerder. Uien zijn heerlijk in de aromatische rijst, vooral in combinatie met krenten, pijnboompitten, kruiden en specerijen.

Rode pepervlokken zijn ideaal voor mensen die van aangenaam pittig houden. Prop de mosselen niet te vol met de rijst, die heeft wat ruimte nodig om verder te kunnen koken.

In het pannetje, uit de wok of gevuld uit de schelp: deze zomer is er volop variatie wat de mosselen betreft!