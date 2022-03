Recept van de dag: zalm met een Aziatische twist

Nodig voor 2 personen:

- 200 g jasmijnrijst

- 100 g choy sum (gehalveerd, in plakken)

- 3 stronkjes babypaksoi (in de lengte gehalveerd)

- 70 g shiitake

- 2 zalmfilets (met huid)

- 2 lente-uien, 1 chilipeper (beide in dunne ringen)

- 5 cm gember (geschild, in luciferreepjes)

- handje koriander

Dressing:

2 el sojasaus, 1 tl vloeibare honing, 1 tl sesamolie, het sap van 1 limoen en 2 tenen knoflook

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 200 graden (of 180 graden bij hete lucht). Kook de jasmijnrijst, neem twee grote stukken bakpapier en verdeel de choy sum (bloeiende Chinese kool) en paksoi in twee porties. Leg die in het midden van de stukken papier. Choy sum koop je bij de toko of online, maar je kunt het ook weglaten en meer paksoi gebruiken. Leg op de groenten de shiitake en zalmfilets. Meng voor de dressing alle ingrediënten in een kom. Sprenkel die over de zalm en bestrooi met lente-ui en chilipeper. Vouw de pakketjes dicht en sluit goed af, want het moet gaan stomen. Dan 15 minuten in de oven. Verdeel de rijst over de borden en leg de pakketjes erop. Garneer met koriander en lente-ui.