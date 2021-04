Zo herken je écht handgeschilderd Delfts blauw

Eigenlijk is er in Delft nog maar één fabriek over die uit de 17e eeuw stamt: De Porceleyne Fles, internationaal bekend als Royal Delft. Want die andere naam doet het niet zo goed in het buitenland… Hier wordt nog steeds met de hand beschilderd aardewerk vervaardigd.

Dit is te herkennen aan het merkteken onderop: een apothekersflesje met daaronder de initialen JT, van Joost Thooft, ooit eigenaar. Daaronder de naam Delft, links de initialen van de schilder en rechts twee letters die voor een jaarcode staan.

Niet alles wat bij Royal Delft vandaan komt, is overigens met de hand beschilderd. Er wordt ook gebruik gemaakt van gezeefdrukte transfers om de kleur op het aardewerk aan te brengen. Voordeel: het kan desgewenst de vaatwasser in. Maar waar Royal Delft meerdere lagen gebruikt met als gevolg meerdere kleuren blauw, is mindere kwaliteit te herkennen aan slechts één of twee tinten blauw.