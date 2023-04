Dagrecept: Sardientjes op toast met tomaat, knoflook en citroen

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Mijn vader was rond deze tijd jarig, ik moet altijd aan hem denken bij bepaalde gerechten: Javaanse tempé of tahoe of pittige sardientjes in tomatensaus met uien, citroensap en madame-jeanettepeper.