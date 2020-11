Gekke droom? Dit betekenen je nachtmerries

Achtervolgd door wilde dieren, monsters, spoken of iemand die je kent

Je rent kilometerslang weg van iemand of je bent met een auto op de vlucht, omdat je achternagezeten of achtervolgd wordt. Deze veelvoorkomende achtervolgingsdroom heeft alles te maken met emoties die je wegstopt en problemen waarvoor je wegloopt. De nachtmerrie wil je laten zien dat je iets vermijdt in het leven.

Wanneer je voor iemand wegrent in je droom kan het zijn dat je in je echte leven ook iets verbergt voor iemand. Het is belangrijk om bij de droom goed na te gaan wie of wat je achtervolgt en waarom. Dit kan je helpen om het probleem op te lossen in het echte leven.

Bekijk ook: In vijf stappen van je werkstress af

Tandjes rapen

Over de hele wereld komt het verliezen van tanden terug in dromen, maar echt zekerheid over de betekenis is er niet. Verschillende theorieën zijn mogelijk. Soms wordt er gezegd dat het onzekerheid en schaamte uitstraalt, omdat tanden staan voor zelfvertrouwen en kracht.

Andere deskundigen beweren juist gezegd dat uitvallende tanden staan voor seksuele frustratie, het verliezen van de controle of rouw en verlies. Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat er daadwerkelijk iets mis is met je gebit.

Tien meter naar beneden

Je staat op het randje en maakt een grote sprong in het diepe. Vallen in je droom komt bij heel veel mensen voor en gaat over het verliezen van de controle. Het gevoel hebben dat je gaat falen is daar een voorbeeld van.

Andere oorzaken van deze vervelende droom is het gevoel hebben dat iets je overweldigt of dat je je onveilig en niet gesteund voelt.

Als Adam of Eva door de winkelstraat

Naakt op school, je kleding kwijt of zonder kleren door de winkelstraat? Dromen waarbij je naakt bent gaan over kwetsbaarheid in sociale situaties. Veel mensen die dit dromen zijn bang om zich in het echte leven figuurlijk bloot te geven.

Iemand die bijvoorbeeld aan een nieuwe baan begint of een andere belangrijke gebeurtenis meemaakt kan deze dromen ook krijgen.

Bekijk ook: Slapen in het niet te missen hotel in Zaandam

Oeps, helemaal vergeten!

Tijdens het dromen ooit de trein of een belangrijke afspraak gemist? Deze droomt zegt meer over je dan je waarschijnlijk denkt. Grote kans dat ’ie voorkomt uit onbewuste gevoelens over zorgen die je hebt over het niet voldoen aan verwachtingen.

Vaak komen deze dromen voor bij drukke mensen. In je slaap kun je dit ook meemaken als je bang bent om iets belangrijks te missen.