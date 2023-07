Waarom noemde echtgenote stadhouder Willem V ’sufferd’?

Prins was pas na 1795 gelukkig: in ballingschap

Het Paleis op de Dam is tijdelijk net zo ingericht als tijdens de grootse ontvangst van de net aangetreden prins Willem V in 1768. Wie was deze laatste stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Verguisd in zijn tijd, geldt hij nog steeds als een besluiteloze ’suffferd’.