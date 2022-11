Oproep: koopt u kleding en cadeaus heel bewust tweedehands?

Nederlanders vertonen steeds duurzamer gedrag. Zo blijkt uit onderzoek van I&O research dat de gemiddelde Nederlander minder vliegt, minder vlees eet en minder lang doucht. Ook kopen we steeds vaker tweedehands kleding. Dat is niet alleen maar duurzamer, maar in de meeste gevallen ook beter voor de portemonnee.

Hoe zit dat bij u? Shopt u ook graag in tweedehandswinkels of op een tweedehandsmarkt? Of misschien wel online? Er zijn immers zat websites en apps te vinden waar je voor een mooie prijs kleding en andere spullen kunt scoren die ooit van een ander zijn geweest. Doet u dat vooral vanwege financieel oogpunt of omdat u rekening wil houden met het milieu? Heeft u onlangs nog een tweedehands aankoop gedaan? Wat was dat?

En koopt u bijvoorbeeld voor vrienden en familie ook tweedehands cadeaus die u dan geeft met sinterklaas of kerst?

Of moet u er niet aan denken om iets te dragen of te gebruiken dat ooit van iemand anders is geweest? Waarom is dat?

