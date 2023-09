Ontberingen in het vliegtuig: ’Ik wist niet waar ik het zoeken moest’

Voor een vliegtuigstoel aan het gangpad betaalde ik onlangs – met liefde – 16 euro meer. En bezuinigde tegelijkertijd op de mogelijkheid om (voor 40 euro extra) mijn reistas in de bagagebak te plaatsen. Gratis onder de stoel bij deze lowbudgetmaatschappij moest ook kunnen, dacht ik toen nog.

140 kilo

Bij de gate had ik hem al gezien, een passagier bij wie de weegschaal zeker 140 kilo aantikt. Je zal er maar naast zitten… Precies dat gebeurde, hij kwam naast me te zitten. En naast is een groot woord. Zijn armen, waar die van mij drie keer inpassen, lagen niet alleen op onze ’gemeenschappelijke stoelleuning’, maar er ver overheen. Net als de rest van zijn lichaam.

Ik wist tijdens de reis niet waar ik het zoeken moest (met ook nog eens mijn benen opgevouwen op die tas), maar mijn buurman had nergens last van. Twee uur lang snurkte hij net zo intensief als zijn bovenlichaam heen en weer bewoog.

Straalbezopen

Het kan altijd erger, weet die mevrouw met wie ik eens bemoedigend oogcontact had toen zij tijdens de vlucht naar Sint-Maarten tussen een groep straalbezopen jongens zat. Niet fijn: de vriendengroep vulde twee middenrijen achter elkaar en daar zat zij tussen. Er werd nog net niet gevraagd of ze de flessen drank die van hand tot hand gingen, wilde doorgeven.

Kindervrije zone

Corendon start in november de Only adult zone op de vluchten tussen Amsterdam en Curaçao. Voor 45 euro extra heb je gegarandeerd geen last van kinderen, want die moeten dan aan de andere kant van het afscheidingsschot blijven. Wordt vast een groot succes. Veel reizigers blijken zich immers te ergeren aan kinderen die door het gangpad rennen, krijsen en in stoelleuningen trappen.

Natuurlijk kan het niet zo zijn dat dit de trend wordt: dat je straks tegen betaling meer opties kunt aanvinken. Mensen uitsluiten kan niet. Wat wel kan, is je verantwoordelijkheid nemen. Je kind corrigeren, bijvoorbeeld. Niet te veel drinken. Of twee stoelen boeken als je niet in één stoel past.

