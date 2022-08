Waarom je handdoeken beter kunt oprollen (en meer handige weetjes)

Muf

Ruikt je badhanddoek snel muf? Dan droogt hij na gebruik waarschijnlijk niet goed. Hang de handdoek goed uit over een rekje of bij een radiator. Zo droogt de handdoek snel en krijgen bacteriën en schimmels die de muffe geur veroorzaken, de minste kans zich te nestelen. Na zo’n drie afdroogbeurten mag de handdoek in de was, zo adviseert onze schoonmaakexpert Zamarra Kok.

Bacteriën

Hoe vies zijn onze handdoeken dan? De onderzoekers Herbert Please en Lester Himebaugh onderzochten in de jaren dertig met bacteriekweek onderzoek of mensen zichzelf en elkaar besmetten via handdoeken.

Vier mensen kregen ieder zes steriele handdoeken mee naar huis. De eerste handdoek gebruikten ze één dag. Daarna droogden ze zich met de tweede twee dagen achtereen af, met de derde drie en zo verder. Na één keer gebruik telden de onderzoekers 700 tot 38.000 bacteriekolonietjes op een uitgeknipt stukje handdoek. Na zes dagen waren het er 178.000 tot 800.000!

Zeepresten

Goed, om de drie droogbeurten wassen is dus aan te raden. Is het slim om daarbij wasverzachter te gebruiken? Wasverzachter maakt handdoeken zachter, maar ook een stuk minder absorberend, stelt Zamarra. Bovendien kunnen er zeepresten in de handdoeken achterblijven.

Handdoeken worden wel lekker zacht als je ze in de wasdroger droogt. Kies in dat geval niet voor het heetste programma, want dan kunnen de katoenvezels van de handdoek beschadigen. Haal ze direct uit de droger voor het zachtste resultaat.

Rollen

Handdoeken moeten kunnen luchten om lekker zacht te blijven. Daarom is het beter om handdoeken niet op vouwen en op een stapel te leggen, maar losjes op te rollen.

Nieuw leven

Heb je oude handdoeken over, maar zijn ze nog net te goed om ze zomaar weg te gooien? Hergebruik ze dan. Zo kun je bijvoorbeeld van de delen die nog wel goed zijn, nieuwe washandjes maken. Of gebruik ze als dweil of kruikenzak!