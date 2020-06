Oud-politicus Bert de Vries: ’Coronacrisis unieke kans voor hervormingen’

Bert de Vries Ⓒ Andreas Terlaak

In de herfst van zijn leven publiceert oud-politicus Bert de Vries zijn magnum opus: geen memoires, maar een rijke en uitgebreide beschouwing over de staat van het huidige kapitalisme. Opmerkelijk: de voormalige CDA-coryfee pleit in zijn boek ’Ontspoord kapitalisme’ onder meer voor een terugkeer van de gulden omdat hij het europroject beschouwt als mislukt. „Mijn opvattingen wijken nogal af van de mainstream.”