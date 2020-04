Spijt: ’Ik heb mijn vrouw en haar hartsvriendin tegen elkaar opgezet’

In een bar zag ik twee vriendinnen staan. De een beeldschoon maar met een wat zure uitdrukking op haar gezicht. Mijn blik bleef hangen bij de andere vrouw. Meer het buurmeisjestype, maar zonnig, breed lachend. Ik werd helemaal vrolijk van haar.

Ik liep op hen af en maakte een praatje. De zure schone heette Marina, het buurmeisje Astrid. Mijn eerste indruk bleek te kloppen. Marina zei geen boe of bah, haalde haar neus voor me op. Astrid kwebbelde erop los, vertelde met humor over zichzelf en had ook belangstelling voor mij.

Een afspraakje zag ik wel zitten en ik gaf Astrid mijn telefoonnummer. Wekenlang hoorde ik niets van haar en ik was bang dat dat zo zou blijven. Uiteindelijk belde ze en gingen we op date.

Toen we in een restaurantje zaten, vroeg ik voorzichtig waarom het zolang had geduurd voordat ze me belde. Astrid zei: „Marina had er geen goed gevoel bij.”

Ik moest op mijn tong bijten om niet iets onaardigs over haar vriendin te zeggen. Geen goede move op een eerste date. In plaats daarvan lachte ik hard en zei zoiets als: „Gelukkig kun jij nog altijd zelf beslissen!”

Astrid lachte ook en begon een heel verhaal over hoezeer ze Marina vertrouwde. Ze kenden elkaar al sinds de kinderopvang toen ze een jaar of vijf waren. Ze hadden alles met elkaar meegemaakt en steunden elkaar waar ze maar konden. Ik begreep al snel dat het onbegonnen werk was om die twee van elkaar te scheiden.

Ondanks dat ik dacht dat Marina weleens een probleem zou kunnen worden, was onze date een succes en er volgden nog veel meer. We kregen een relatie.

Marina zag ik af en toe en altijd had ze dezelfde houding: dat ik niet goed genoeg was voor Astrid. Maar ik was een blijvertje. Ik ben gek op die vrouw.

Door de jaren heen begon ik beter te begrijpen waarom Marina is zoals ze is. Kind van gescheiden ouders, een minderwaardigheidscomplex, nukkig, een knap uiterlijk maar ongelukkig in de liefde.

En egoïstisch. Toen Astrid en ik gingen trouwen, ontbrak Marina op de bruiloft. Het leek me het uitgelezen moment om klaar te staan voor je vriendin, maar Marina ging doodleuk op vakantie. Zogenaamd al maanden van tevoren gepland, maar het had me niet verbaasd als ze een last minute had geboekt. Om maar niet te hoeven zien dat ik met Astrid aan de haal ging. Want ik wist best dat ze nog steeds in Astrids oor fluisterde dat ik niet deugde, terwijl ik al lang had bewezen dat ik alles voor mijn aanstaande zou doen.

Ik bedacht hoe ik Marina kon lozen en uiteindelijk bleek dat makkelijk te zijn. Ik boekte een lang weekeinde voor vier in een hotel aan de kust en nodigde Marina en haar nieuwe vriend uit. Heel gul van mij... Marina zei weliswaar ja, maar ik wist dat ze zou afhaken.

En inderdaad: plotseling was Marina ziek. Astrid ging ernaartoe met een pan kippensoep en trof haar vriendin in blakende gezondheid aan. Astrid noemde haar ondankbaar, ze kregen ruzie en dat was dat. Ik haalde opgelucht adem, was stiekem een beetje triomfantelijk.

De laatste tijd zit Astrid niet lekker in haar vel. Familieomstandigheden maken haar verdrietig en ik kan haar niet genoeg troosten. Ze kan wel een goede vriendin gebruiken. Maar die heeft ze niet meer. En nu heb ik spijt.

