Recept van de dag: runderstoutstoof

Stout is een donkere biersoort. Het gerst is extra gebrand, men zegt dat het ooit gewoon een beetje te ver was gegaan en er per ongeluk een dik zwart bitter bier ontstond dat voor weinig geld naar de kruiers ging. Porters heten die in het Engels en zo ontstond Porter als biersoort. Nog eens extra sterk ging het stout heten. Stout van stoer, zeg maar. Het Nederlandse Van Vollenhoven’s stout was ooit het meest gedronken bier hier te lande.

Nodig voor met zijn allen aan tafel:

• 1,5 kg runderstoofvlees

• 1 eetl bloem gemengd met zout en peper

• 2 uien in ringen

• 4 tenen knoflook

• 3 wortels in stukjes

• flink bouquet tuinkruiden

• ½ l sterke bouillon

• ½ l Stout (bier) Vollenhoven, Jopen, zoiets

• 1 oester per persoon

Bereiding:

Snij de stooflappen in flinke stukken. Meng bloem met zout en peper, haal ze hierdoor. Bak in geklaarde boter samen met de ui en knoflook lekker bruin. Doe in een stevige pan met flinke bos tuinkruiden, dus salie, tijm, oregano en peterselie. Giet er een flinke bouillon over. Wortel erbij.

Anderhalf tot twee uur op het kleinste pitjes, blub-even niets-blub. Dan de stout erbij. En terug, zeker nog een half uur, blub-even niets-blub.

Haal het vlees eruit, kook de saus tot de helft in. Serveer het vlees op een bord, saus erover, een verse oester erbij. Stukken brood, mierikswortelsaus en een mooie stout in het glas.