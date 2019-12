Maiden verlegde de grenzen

Al mijn hele leven bewonder ik mensen die grenzen verleggen. Onlangs zag ik Maiden, een documentairefilm over de allereerste vrouwenboot in de Whitbread Round the World Race van 1989-1990. De destijds 27-jarige Britse schipper Tracy Edwards koos een bemanning van twaalf vrouwen uit 500 aanvragen. Onder hen de Nederlandse Tanja Visser. Zij werd geselecteerd, niet omdat ze zeilmaker, tandarts of fotograaf was, maar omdat ze als voordekker prima in het team paste.