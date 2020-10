Review: Marvel’s Avengers

De vraag is alleen of de game zijn mannetje weet te staan in een wereld waarin de gelijknamige superheldenfilms de lat zo hoog hebben gelegd.

Wat is het?

Marvel’s Avengers geeft je de keuze tussen de bekendste Marvel-helden in een spannend avontuur waarin je met Avengers-superfan Kamala Khan de superheldengroep probeert te herenigen. In dit verhaal, dat compleet losstaat van de Marvel-films, zijn de machtigste helden ter wereld uit elkaar nadat ze een grote ramp hebben veroorzaakt. Wanneer Kamala ontdekt dat iemand de boel misschien gesaboteerd heeft, gaat ze op pad om de helden te herenigen.

Het singleplayer deel van Marvel’s Avengers legt dan ook de nadruk op de jonge, Israëlische heldin die door de grote ramp superkrachten heeft gekregen. Kamala is het hart en ziel van het verhaal en haar interacties met haar favoriete helden leveren een flinke gunfactor op, waardoor je jezelf gemakkelijk mee laat slepen in het verhaal. Kamala is vrolijk, dapper, slim en zit ook nog eens vol met enthousiasme om boosdoeners erbij te lappen.

Wanneer je klaar bent met het toffe verhaal kun je doorschakelen naar de multiplayer, de hoofdfocus van het spel. Daarin kun je kiezen met welke Avenger je speelt, waarna je samen met maximaal drie andere vrienden op avontuur gaat. Vanuit een teambasis kun je allerlei soorten missies kiezen. Sommige levels speel je in ongeveer een uurtje uit, andere missies zijn veel sneller te klaren.

Mocht je geen vriendengroep bij elkaar sprokkelen, kun je de missies ook in je eentje spelen. Het team wordt dan aangevuld met computergestuurde kompanen die de rol van de andere Avengers op zich nemen en ervoor zorgen dat deze langzaam maar zeker ook een beetje sterker worden. Door de missies uit te spelen kun je namelijk steeds meer aanvallen en vaardigheden vrijspelen, waardoor je je superhelden tot in het kleinste detail kunt aanpassen naar eigen smaak, waarna je de moeilijkste verhaallijnen en multiplayer-missies kunt spelen.

Is het wat?

Het idee van Marvel’s Avengers klinkt op eerste gezicht erg goed, maar laat in de executie flink wat te wensen over. Door vele vastlopers en verbindingsproblemen voelt het geregeld alsof de game met wat plakband en touw bij elkaar wordt gehouden. Zo vertraagt de game wanneer het scherm gevuld wordt met vijanden (die het aan diversiteit ontbreken) en heb je angst dat de game er zomaar ineens mee stopt. Dat wil je natuurlijk nooit ervaren.

Je wil het gevoel hebben alsof je speelsessie zo op het witte doek uitgezonden kan worden en het de volgende Avengers-film is. Door alle problemen is dit alleen nooit het geval, terwijl het in theorie wel mogelijk is. De grote variatie in aanvallen en combinaties en dialogen zitten namelijk goed in elkaar. De makers proberen hun liefde voor de superhelden door te laten stralen, maar helaas is het resultaat matig. Het is wat dat betreft alsof je een hamburger krijgt zonder sla en broodjes; het smaakt prima, maar er valt veel op aan te merken.

Uit de talloze verzamelvoorwerpen die een knipoog maken richting de rijke geschiedenis van Marvelstrips en -films, wordt dan ook duidelijk dat de game een liefdesbrief voor Marvelharten is. Hetzelfde zou ook het geval moeten zijn voor de locaties, maar die zijn hier en daar met een knip-en-plakknop gemaakt, wat vrij lui is. Daarentegen is de cast wel extreem sterk doordat de grootste stemacteurs zijn ingeschakeld om Hulk, Iron Man en Black Widow bijvoorbeeld in te spreken.

Dit maakt het dan ook extra jammer dat de game op een aantal punten wat steekjes laat vallen. Naast bugs en glitches voelt het verhaal ook niet helemaal goed aan. Hoewel het een aandoenlijk en bombastisch stripboekenverhaal is, wordt er nergens een adempauze genomen om wat emotie aan het verhaal toe te voegen. Waar een film als Avengers: Endgame goed overbrengt hoe een personage zich voelt, gaat Marvel’s Avengers juist als een achtbaanrit door haar verhaal.

Plus- en minpunten

Bombastisch stripboekenverhaal

Kamala straalt als Avenger

Veel mogelijkheden in de gameplay

Met vrienden als de Avengers spelen

Bugs en glitches

Tempo van het verhaal

Diversiteit in vijanden/locaties

Conclusie

Het is zonde dat Marvel’s Avengers met een te hoog tempo door haar verhaal jaagt. Het bombastische superheldenverhaal dat verteld wordt is onwijs leuk en had zelfs een stukje langer mogen duren. Kamala Khan is het hart en ziel van de singleplayer en straalt dan ook als het ware tussen het grote acteertalent dat de andere Avengers inspreekt. Ook de multiplayer is erg leuk als je met vrienden op pad gaat.

Aan alle bugs en glitches die bij lancering in de titel te vinden zijn, had het alleen geen kwaad gekund om de titel nog een paar maanden uit te stellen. Uiteindelijk zullen de problemen wel opgelost worden, want de multiplayer van Marvel’s Avengers is bedoeld om nog jaren gespeeld te worden. Deze zal na verloop van tijd dan ook evolueren (en hopelijk verbeteren). Dat is ook wel nodig, want aan diversiteit ontbreekt het voor nu zowel in vijanden als locaties.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL