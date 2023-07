Kamperen in een knusse pipowagen: je voelt je net Mamaloe!

Een pipowagen als kampeerverblijf stond altijd nog op mijn verlanglijstje. Die wens gaat dan toch uitkomen! Het Theehuis van De Amstelkade is meteen ook de receptie van de camping. Melden dat we zijn gearriveerd en meteen een lunch bestellen gaan in één moeite door.

Langs het tafeltje op het bloemrijke terras scharrelt een eend die naar het slootje bij de kinderboerderij op weg is en in de volière geven de kleurige parkietjes een kwetterconcert. Wat een heerlijk welkom!

Onze lunch wordt gebracht door een vriendelijke dame van de dagbestedingsgroep van Reinaerde. Doordeweeks werkt een groep mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking actief mee in de keuken en de bediening van het Theehuis, maar ook bij het runnen en onderhoud van de camping. Dat zorgt voor een leuke, ongedwongen sfeer.

Dat je dan soms even geduld moet hebben als je naam niet meteen op de reserveringslijst wordt gevonden of als er op een warme dag een watergevecht plaatsvindt, vindt niemand een probleem.

Picknicktafel

Op een prachtig veldje bij een vijver staan vier pipowagens met een eigen picknicktafel. Wij mogen logeren in Alexia, maar moeten eerst even zelf het stapelbed opmaken en de meegebrachte slaapzakken uitrollen. Dat blijkt voor de bovenliggende partij (ik) nog niet zo eenvoudig. De bedden slapen prima en het uitzicht door het miniraampje de volgende ochtend, met de opgaande zon over de velden, is het beste begin van de dag.

Na een snel ontbijt aan onze picknicktafel trekken we onze wandelschoenen aan. Een bruggetje over en we zijn op de Bethlehemroute, een (beetje onduidelijk) pad dat door de achterliggende velden loopt. Wakker geschrokken hazen en vogels schieten voor onze voeten weg.

Het wordt al snel warm en het koele water van de Kromme Mijdrecht, die langs de camping loopt, lonkt. Er liggen supplanken en kano’s klaar die voor weinig bij de camping te huur zijn: goed voor een middag vol waterpret. Voor de volgende morgen reserveren we een gevulde picknickmand en twee fietsen.

Het beste einde van de dag op een camping is natuurlijk eten van de barbecue en marshmellows boven een kampvuur roosteren. Dat mag hier normaal gesproken gewoon, de vuurkorven staan klaar. Hoe leuk is dat? Maar het heeft te lang niet geregend; er geldt een tijdelijk stookverbod en onze hamburgers gaan helaas gewoon in de koekenpan op het fornuis. Tja, dan moeten we nog maar een keer terugkomen.

In het kort

Interieur

De pipowagen is heel knus met gebloemde gordijntjes, bankjes met schapenvellen, kleurige kussentjes en 2 x een tweepersoons stapelbed. Er is ook een keukentje, maar geen eigen wc en ook geen water.

Locatie en voorzieningen

Het natuurkampeerterrein ligt in het Groene Hart bij Wilnis. Er zijn 30 ruime plekken voor tent, camper, caravan en 4 huur-pipowagens. In de stal is een afwasruimte met koelkast, vriezer en magnetron. Bij het theehuis zijn toiletten en douches, ook zijn er nog drie douches bij de spelletjesschuur. Voor kinderen zijn er verschillende speelplekken en een kinderboerderij.

Praktisch

De pipowagen (4 personen) kost € 55 per nacht + schoonmaakkosten € 15 (verplicht) en toeristenbelasting. Een tentplek kost € 5,74 per nacht. Een caravan/camper/aanhangwagen € 7,50. Dit natuurkampeerterrein is aangesloten bij Stichting de Groene Koepel. Een kampeerkaart is te koop voor € 15,95.

