Ondanks alle onzekerheden worden er volop vakantieplannen gemaakt: ’Wij boeken gewoon door!’

Ja, ja en nog eens ja! Onze mailbox ontplofte zowat van de mailtjes waarin heel concrete vakantieplannen met ons worden gedeeld. Veel lezers kunnen niet wachten om weer naar het buitenland te reizen.

Zo heeft Marcel Kunst voor juli al een plekje gereserveerd op een camping in Kroatië en gaan André en Mieke Harteveld in juni een week naar Kos: „We missen het eten, de lekkere sfeer, het strand, de terrassen.”

Juulke Billekens voelde „totaal geen angst” toen ze een paar weken geleden haar zomervakantie naar Turkije boekte. „Wij zijn als gezin toe aan iets waarnaar we kunnen uitkijken”, zegt ze. „We hopen dat corona geen roet in het eten gooit, maar daarvoor zijn we gelukkig goed verzekerd.”

Anita Hubers heeft meerdere vakanties in het vooruitzicht: in juni naar Portugal, in december naar Thailand en volgend jaar New Orleans. „Wij boeken gewoon door!”

Judith Uijtewaal-Damen laat vanuit de Amerikaanse stad Cleveland weten dat haar ouders tickets hebben geboekt om haar komende zomer te bezoeken. „We tellen de dagen af. Zelf hopen we met kerst naar Nederland te kunnen vliegen. Fingers crossed...”

Korting

Ondanks alle onzekerheden hebben mijn vrouw en ik een vakantie naar Kreta geboekt voor oktober. We hebben onze vouchers ingeleverd bij het reisbureau en geprofiteerd van een voorjaarskorting. We verheugen ons!

Wout van der Horst

Ontdekken

Vóór corona gingen we altijd met de camper naar Frankrijk. Heerlijk rondtoeren van camping naar camping. Nu blijven we voor de zekerheid in Nederland. We zullen ook hier vast leuke ontdekkingen doen.

Janny Gort

Saaie boel

Wij gaan pas op vakantie als alles weer normaal is. Eerst moeten de terrasjes en alle musea weer open. Zoals de situatie nu is, vinden we het maar een saaie boel.

Marian en Albert van Trigt

Rondreis

Voor dit najaar staat een rondreis door Zuid-Europa op de planning. Met de auto naar Italië, dan de boot naar Griekenland en via Servië en Duitsland weer terug. We gaan in het najaar omdat we verwachten dat de grenzen tegen die tijd wel open zullen zijn.

Johan Sijtsema

In de startblokken

Normaal gesproken ga ik een paar keer per jaar een week naar Cuba, waar ik veel vrienden heb wonen. Ik niet wachten om er weer heen te gaan. Alles staat al klaar en ik houd de site van de vliegmaatschappij goed in de gaten. Alleen al de gedachte om weer op vakantie te gaan, doet me goed.

Lideke Noorda