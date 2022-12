Met deze drankjes kom je de donkere dagen door

Schotse Hot toddy

Van oudsher worden hot toddy’s gedronken bij hoest en verkoudheid. Whisky is het standaardingrediënt, maar je kunt ook bourbon, cognac of donkere rum gebruiken. Zo maak je de klassieke hot toddy:

Nodig: 50 ml whisky, 3 tl honing, 1 kaneelstokje, gehalveerd, 1 citroen, half uitgeperst en half in plakjes, 2 kruidnagels.

Bereiding: Meng de whisky en honing en verdeel deze over twee glazen. Voeg aan elk een stuk kaneelstokje toe en vul aan met 200 ml kokend water. Voeg een scheutje citroensap toe en maak af met een schijfje citroen en een kruidnagel.

Bisschopswijn

Ⓒ 123rf

Een andere bekende warme drank is glühwein, Duits voor gloeiwijn. In Nederland kennen we het als bisschopswijn die traditiegetrouw rond Sinterklaas wordt gedronken. Hier een recept voor bisschopswijn van lezeres Lucie de Zeeuw.

Nodig: 1 fles cabernet sauvignon, 3 dl water, 1 sinaasappel, 1 citroen, 10 kruidnagels, 1 kaneelstokje.

Bereiding: Boen de sinaasappel en citroen schoon en steek de kruidnagels erin. Zet de wijn met water op het vuur en voeg kaneelstokje, sinaasappel en citroen toe. Breng tegen de kook en laat het een uur op een laag pitje trekken. Voeg eventueel suiker naar smaak toe en roer totdat die is opgelost.

Anijsmelk

Ⓒ 123rf

Je vindt het niet zo vaak meer in horecazaken, maar traditionele warme anijsmelk is heerlijk en maak je in een handomdraai klaar. Je hebt alleen wat anijszaadjes nodig, melk (of een vervanger) en wat anijssterren om te garneren.

Bereiding: Maak de anijszaadjes fijn in een vijzel, voeg deze toe aan de melk in een steelpannetje en warm drie minuten op, zonder dat het kookt. Zeef de anijszaadjes eruit en voeg eventueel suiker naar smaak toe.