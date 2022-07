Ga je deze zomer barbecueën? Tips van barbecuekoning Julius Jaspers

Julius Jaspers heeft heel wat boeken over barbecueën geschreven. De laatste twee gingen over barbecueën op zich en over spiesjes. De chef-kok/schrijver is tegenwoordig ook fervent podcastmaker; in Julius’ voorraadkast bespreekt hij de mogelijkheden die de inhoud van onze voorraadkast biedt.

Bovenal blijft Jaspers barbecueliefhebber. „Veel mensen denken bij barbecueën aan gegrild vlees. Maar er is nog veel meer, zoals groenten en vis. Ik kook al heel lang professioneel, op een bepaald moment weet je precies hoe je oven en fornuis werken, dat heeft vooral met timing te maken. Open vuur is wat spannender omdat er factoren zoals wind en regen meespelen. Dat maakt het telkens anders.”

Slow cooking

Met moderne apparaten zoals de kamado, is barbecueën een stuk makkelijker geworden. Jaspers: „Ze zijn erg geschikt voor langzaam gegaarde producten zoals brisket (klapstuk, red.) en procureur. Ik ben vanaf dag één fan van de Big Green Egg. Dat is wel de Bentley onder de kamado’s. Goedkopere werken ook, maar verwacht niet dat ze vijftien jaar meegaan.”

Wat voor apparaat je ook gebruikt, het blijft belangrijk dat je je aan bepaalde barbecueregels/wetten houdt. „Goede spullen zijn absoluut een must. „Denk hierbij niet alleen aan de barbecue, maar een goede snijplank en een scherp mes; geen kartelmes omdat je dan alle vezels van het vlees opentrekt. Gebruik om die reden ook geen vork, maar een goede tang.”

De barbecue op tijd aansteken wordt soms onderschat. „Het vuur moet goed branden, waarbij de kooltjes op een bepaald moment een grijs aslaagje hebben. Dan zijn ze op temperatuur. Ik gebruik alleen vlakke houtskoolstaafjes, nooit briketten omdat die lang heet blijven. Zo kun je de temperatuur van de barbecue minder snel terugbrengen. Gooi ook nooit de zak met houtskool ondersteboven boven de barbecue. Zo komt er fijnstof mee, dat is niet alleen ongezond, het smoort ook de barbecue.”

Kamado’s hebben als voordeel de ingebouwde thermometer en mogelijkheid om de temperatuur zelf te regelen. „Je verandert de temperatuur door de luchttoevoer aan de onderkant en de uitvoer aan de bovenkant aan te passen. Het is eigenlijk een soort vermomde oven.”

„Bij barbecues zonder deksel zal je meer op zicht en gevoel moeten afgaan. Daarnaast is een kernthermometer geen overbodige luxe. Zo weet je hoe gaar je vlees of vis is. Net als in de keuken moet je ook na het barbecueën het vlees laten rusten. Zo kunnen de sappen zich weer over het vlees verdelen.”

Alles valt of staat verder met goede producten, vindt Jaspers. „Goede, verse ingrediënten bepalen voor tachtig procent het succes van je gerecht in de keuken. Dat geldt ook voor de barbecue. Als je slechte kwaliteit vlees, vis of groente koopt, dan kun je daar nooit een mooi gerecht van maken. Je hoeft bij de slager echt geen dure ossenhaas te kopen, maar kunt ook kiezen voor kippendij of buikspek, allebei heerlijk en niet duur.”

Maar groenten horen eveneens thuis op de barbecue. Jaspers schreef hier daarom een boek over. Jaspers: „Als je in een restaurant bent, bestel je ook niet vijf hoofdgerechten. Waarom zou je dat wel doen tijdens een barbecue? Denk ook eens aan maïskolven met boter, gegrilde aubergine of bimi. Als de groenten maar vers zijn, liefst in het seizoen en uit eigen land.”

Ribeye

Dit brengt ons bij misschien wel de nuttigste tip die hij meegeeft. „We zijn gewend om van alles op de barbecue te leggen: van worstjes tot hamburgers en drumsticks. Maar deze producten vragen elk om een andere garing.”

„Kies voor een wat groter braadstuk, zoals een mooie ribeye of lamsschouder. Terwijl je dat een kwartiertje laat rusten, kun je wat groenten of garnalen grillen.”

Het lijkt misschien alsof er bij de barbecue veel meer komt kijken, maar bijna alle tips gelden ook voor de keuken. „Barbecueën vergt wel meer planning, maar het zorgt ook voor extra smaak én sfeer.”