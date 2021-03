’Midden in de nacht zonder reddingsvest de delta oversteken’

Mooiste reisherinnering

Het verkennen van Patagonië. We vertrokken vanuit het merengebied van Bariloche en daalden af tot El Calafate, waar we betoverd bleven staan voor de Perito Moreno gletsjer. Het landschap van Zuid-Argentinië is een mix van woestijn, meren en bergen die unieke kleuren en emoties bieden. Je merkt zelfs niet van de koude tegenover zoveel schoonheid.

Drama

Tijdens een avontuurlijke reis in het Braziliaanse noordoosten moesten we de delta van een grote rivier oversteken op een piepklein bootje met een kleine motor en zonder lichten. Dit alles in het midden van de nacht en zonder reddingsvest. Niet zo prettig voor iemand die, zoals ik, niet zo goed kan zwemmen!

Spannend

Ooit heb ik 15 minuten in een heel klein, onbekleed vliegtuigje van Mahe naar Praslin op de Seychellen gezeten. Je zou denken dat 15 minuten niet lang is, maar als je in een klein vliegtuigje zit en alle hobbels voelt en weet dat de oceaan beneden de hoogste concentratie haaien ter wereld heeft, voelde het als de langste reis ooit.

Koffers kwijt

Ik reisde voor het eerst naar New York met mijn man en we wilden een romantisch weekendje voordat we naar San Francisco zouden gaan voor ons werk. We landden vrij laat, zonder koffers. We hadden maar weinig tijd om te gaan winkelen en wat kleren te kopen. Mijn man had een tafel gereserveerd in de top of De Standard restaurant, een chique restaurant. Maar omdat ik geen tijd had gehad om mooie schoenen te kopen lieten ze ons niet binnen! Gelukkig beseften we dat we nog steeds ons romantisch diner konden hebben in een Mexicaanse restaurantketen.

Ultieme vakantie gadget

Mijn draagbare digitale bagage weegschaal. Ik moet nog steeds leren hoe ik licht kan reizen.

Gekste ooit

Toen ik door de rode woestijn van Jordanië reisde, na een onvergetelijk diner in het midden van de woestijn, reden we terug naar het kamp. Het was laat op de avond toen onze chauffeur plotseling stopte in the middle of nowhere. Ondanks de volle duisternis had hij een grote schorpioen gespot en hij was bang dat hij het dorp zou bereiken waar wij naar terug zouden gaan. Ik zou hem ook midden op de dag niet gezien hebben.

Gekste ooit gegeten

Sarapatel (sorpotel). Het is een typisch gerecht uit Alentejo, Portugal bereid met ingewanden, lever, nieren van geiten en is vrij pittig.

Droom

Duiken in de natuurlijke zwembaden van het Maranhao nationaal park vanaf een duin. De Lençóis Maranhenses zien eruit als een woestijn waar de regen duizenden lagunes met zoet water creëert. Het uitzicht is adembenemend!

Tip

Istanbul, de stad waar ik door mijn man ten huwelijk werd gevraagd. Het uitzicht op de Bosporus, de Minaretten van de Moskeeën, de kleuren en de geur van specerijen, en niet te vergeten het eten! Turkije heeft alles wat je nodig hebt voor de ervaring van je leven.

Favoriete adres

Restaurant La Gallina in Ostelliere Resort in Gavi, Piemonte. Dineren met uitzicht op de wijngaarden terwijl je de beste risotto ooit eet en de bubbels van hun wijngaarden proeft.

Overschat

De Blauwe Grot in Capri. Het eiland is prachtig, begrijp me niet verkeerd. Maar de verplichte fooi en de rij voor het bezoek maken de ervaring gewoon niet de moeite waard.