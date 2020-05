Hoe lukt het iedereen toch de zaakjes op orde te hebben?

Overal lees, zie en hoor ik hoe het moet. Dat je je leuk moet blijven aankleden, bijvoorbeeld. Of hoe je met virtuele sportlessen een sixpack krijgt. Ook luister ik naar de holistische voedingscoach die zegt dat je in je normale eetritme moet blijven. Terwijl ik op de sociale media juist zie dat heel Holland bakt. Dat de ene fantastische taart na de andere uit de oven wordt getrokken. En ik kan alleen maar denken: hoe dan?

Serieus, hoe lukt het iedereen toch de zaakjes zo op orde te hebben? Als je mij nu ziet, snap je de vraag. Mijn haar is ontploft, de grijze landingsbaan niet om aan te zien en de contouren van mijn coronakilo’s zijn zelfs in mijn joggingbroek zichtbaar. Ik heb een bruine kop, dat wel. Omdat er aan de keukentafel net niet genoeg ruimte is voor twee thuiswerkers en ik, zodra het kan, kantoor houd in de tuin. En ik heb het beredruk. Oefeningen van de yogimaster zorgen ervoor dat ik mijn verkrampte nek kan bewegen. De telefoon en digitale vergaderingen daarna voor de nodige stress. Op momenten dat ik me bewust ben van mijn verkeerde werkhouding, maak ik een loopje. Meestal naar de koelkast of de koektrommel. Verder is het een race tegen de klok. Tot daar een vijf in zit, want dat voelt mijn biologische klok haarfijn aan. Op naar het borrelterras! We doen aan coronasnaaien, bespreken de werkdag. Om daarna weer het to do-lijstje af te vinken: koken, wassen, kattenbak verschonen en het sociale leven virtueel bijhouden.

Vrienden vertellen dan dat ze hun twintigste puzzel af hebben, de boeken top 10 hebben uitgelezen, de inhoud van hun kledingkast strijken omdat dit rust en geluk brengt en ze voor de derde keer met Marie Kondo het huis zijn doorgegaan. Ik snap echt niet waar iedereen de tijd vandaan haalt, én wat ik fout doe.

Maar volgende week ben ik vrij. Mijn staycation zal beginnen met een digitale detox. Oftewel, ik zet de telefoon uit. Of beter nog, op de vliegtuigmodus. Dat klinkt pas echt als vakantie.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle.