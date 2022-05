Kookboek getest: Italiaans geïnspireerde recepten voor de zoetekauw

“Een culinaire trompe-l’oeil”, zo omschrijft Letitia Clark haar kleine perzik-amandelkoekjes met ricottaroom. Fruit dat geen fruit is maar een heerlijke zoetigheid dus. Dat kan niet anders dan mislukken, denkt een mens met een zekere zelfkennis dan. Maar nee, die valse abrikoosjes zijn wonderwel goed gelukt en nog lekker ook.

Alleen, mijn huisgemaakte exemplaren zijn iets groter uitgevallen (te enthousiast en tegelijk te weinig geduld bij het rollen van de deegballetjes) waardoor ze net iets te droog waren en de ricottavulling dat onvoldoende kon rechttrekken.

“Maar de smaken zitten goed”, benadrukten de vrienden aan wie ik glimmend van trots de koekjes presenteerde. Dus de resterende room gewoon op tafel gezet en er werd gesopt dat het een lieve lust was.

Zelf heb ik op dat moment gepast want ik had letterlijk de buik al vol van de koekjes.

Want wat moet je doen: de gebakken koekjes een beetje uithollen om te vullen met room. Zonde om die inhoud weg te gooien dus belandt die in mijn mond, gecombineerd met het teveel aan room dat van tussen het koekje komt bij het sandwichen zoals de auteur het omschrijft.

Dat deze zoete zonde wordt gesmaakt, doet mij zin krijgen om ook andere recepten uit te proberen. Allemaal geïnspireerd op de Italiaanse keuken, verzameld en geschreven door een Britse die op Sardinië woont.

Clark heeft begrepen dat je niet moet komen aandraven met ingewikkelde ingrediënten om een amateurkok warm te maken. Al wordt ze bijwijlen een beetje te poëtisch in haar begeleidende tekst en graait ze in de inleiding wat graag uit de voorraaddoos met quotes van bekende of minder bekende mensen.

Een beetje zeemzoet bij momenten en spijtig van de taalfouten hier en daar, maar laat dat je niet tegenhouden om ook aan de slag te gaan. Tenminste als je een echte zoetekauw bent, anders wordt het moeilijk.

Recept: kleine perzikamandelkoekjes met ricottaroom

Voor 12 - 14 dubbele koekjes:

80 g boter

1 ei

80 g suiker

80 ml (5 el) melk

snuf zeezout

fijn geraspte

schil van 1 grote biologische citroen

170 g bloem

1 tl bakpoeder

100 g gemalen amandelen (amandelmeel)

Voor de vulling

250 g ricotta

50 g suiker

halve tl vanilleextract

12- 14 amandelen (optioneel)

Voor de decoratie

100 ml amaretto

rode voedselkleurstof of een scheutje Alchermes

4 el suiker

verse blaadjes munt of citroen verbena

Bereiding

Smelt voor de koekjes de boter in een steelpan en laat iets afkoelen. Klop het ei en de suiker in een kom tot de suiker oplost. Klop de gesmolten boter en de melk erdoor en voeg het zout en de citroenschil toe, gevolgd door de bloem, het bakpoeder en de gemalen amandelen.

Het deeg zal niet heel samenhangend zijn, maar dat geeft niet. Laat het zo’n 5 minuten rusten.

Verwarm de oven voor tot 160 °C hetelucht/180 °C elektrisch.

Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Knijp 24-28 stukjes deeg af ter grootte van een theelepel en rol er tussen je handpalmen gladde balletjes van.

Leg de balletjes op de bakplaat, een paar centimeter uit elkaar, en druk ze iets platter.

Bak de koekjes circa 12 minuten, of tot ze er vanboven nog wat bleekjes uitzien maar de onderkanten goudbruin zijn. Laat ze afkoelen terwijl je de vulling maakt.

Klop de ricotta in een kom met suiker en het vanilleextract glad en romig (de suiker zal oplossen tijdens het kloppen).

Maak met een scherp mesje een kleine holte in de onderkant van elk koekje en schep er wat ricottamengsel in. Als je amandelen gebruikt, druk ze dan in de vulling voordat je de koekjes als een sandwich op elkaar drukt. Haal eventuele overtollige ricotta aan de zijkanten weg.

Schenk de amaretto in een kom en voeg de voedselkleurstof toe voor een rode tint. Strooi de suiker in een diep bord.

Doop de koekjes kort in de alcohol; keer ze om zodat ze er volledig mee bedekt worden. (Als je wilt, kun je de alcohol ook met een kwastje aanbrengen, waardoor de koekjes langer krokant blijven.)

Rol ze dan door de suiker om het donzige vel van een perzik na te bootsen en steek een blaadje munt of citroenverbena in de vulling.

Serveer met gepaste trots!

Opmerking: deze koekjes blijven een dag of twee goed in de koelkast en zullen geleidelijk zachter worden door de alcohol, maar de smaak wordt er niet minder om.