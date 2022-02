Gedraagt je huisdier zich opeens anders? Dit zou het kunnen betekenen

Net als mensen zijn onze huisdieren gewoontedieren. Als iets bevalt en vertrouwd is, dan zal dat vaker worden gedaan, misschien zelfs op hetzelfde tijdstip van de dag. Wij nuttigen ons kopje koffie of thee bijvoorbeeld na het opstaan en zo zal je hond of kat na het eten in de ochtend ook lekker gaan liggen of zich bijvoorbeeld wassen.

Patronen

Bij oudere dieren merk je dat deze patronen nog meer ingebakken zitten en dat deze dieren zelfs gestrest kunnen raken als iets niet gaat zoals het ’hoort’ te gebeuren.

Andersom geldt dat ook: als een dier stress of pijn heeft, dan is het mogelijk dat dit zijn of haar vaste patronen of rituelen verstoort.

Je merkt dan aan je huisdier dat zijn gedrag verandert, dat er meer wordt gedronken, minder gesnuffeld, minder goed gekauwd, minder voor de voeten wordt gelopen, enzovoorts.

Problemen

Bij heftige problemen bij dieren zoals ontstekingen, hormonale problemen, orgaanfalen of tumoren kan een gedragsverandering het eerste signaal zijn dat er iets mis is.

Dieren kunnen uiteraard niet praten en zeker katten en konijnen zullen proberen hun gebreken niet te tonen, maar door afwijkingen in hun patronen kun je er vroeg bij zijn als zich een probleem voordoet.

Hoe eerder een probleem wordt ontdekt, des te meer behandelingsmogelijkheden er zijn en des te minder last een dier heeft.

Jij kent als baasje jouw dier(en) het best, hun hobby’s, hun afkeuren en hun patronen. Als er hierin iets verandert, dan kan dit een eerste aanwijzing zijn dat er iets niet klopt. Bespreek eventuele gedragsverandering met je dierenarts en laat je huisdier regelmatig door hem of haar controleren.

Vaak kan een goed lichamelijk onderzoek al veel problemen uitsluiten. Soms is nader onderzoek nodig zoals een bloedonderzoek of een echo om tot een diagnose te komen.

Hiermee vergroot je de kans om langer van elkaar en van elkaars vaste gewoontes te genieten.

Doe dat vooral!

