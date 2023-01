Dagrecept: Engelse uiensoep met kruiden-croutons

De Engelse versie is verzonnen door culi-schrijver Hugh Fearnley-Whittingstal en komt uit zijn boek Ultiem Comfort Food. Hij voegt zowaar koffie (!) toe om de soep een gave umami smaak te geven. Snijd de uien in flinterdunne ringen. Verhit de boter of olie in een grote pan op matig-laag vuur, doe de uien erbij en kruid met een snuf peper en zout. Draai zodra ze sissen het vuur laag en laat ze 45-60 minuten met deksel zweten, tot ze zacht en geslonken zijn.

Haal het deksel eraf, doe de knoflook erbij, draai het vuur iets hoger en blijf 15-30 minuten regelmatig roeren, tot de uien zacht, geslonken en goudbruin zijn. Laat ze niet aanbranden.

Voeg de laurier en tijm, rode wijn, koffie en sojasaus toe en laat het vocht in 3 minuten vrijwel volledig inkoken. Giet de bouillon erbij, breng aan de kook en laat 10 minuten pruttelen. Voeg naar smaak peper en zout toe.

Verhit de oven voor tot 150 graden (170 graden elektrisch). Hussel het brood om met de kruiden en 2 el olie, leg op een bakplaat en bak in 10 minuten krokant/goudbruin. Schep in kommen en garneer met de croutons en geraspte kaas.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg uien

- 40 g boter, of 3 el olijfolie

- 3 tenen knoflook (plakjes)

- 1 laurierblad

- takje tijm, 100 ml rode wijn

- 2 el sterke zwarte koffie

- 1 el tamari of sojasaus

- 800 ml groentebouillon

Croutons:

- 2 dikke sneetjes volkorenbrood (blokjes)

- bosje salie, rozemarijn of tijm (geplukt en grof gehakt)

- 2 el olijfolie

- 50 g gruyère, cheddar of parmezaan (geraspt)